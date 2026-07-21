Diese Rechtsschutzversicherer empfehlen Verbraucher besonders gerne

21.7.2026 – Die Servicevalue GmbH und die Redaktion von Focus Money wollten auch in diesem Jahr wieder wissen, mit welchen Anbietern Verbraucher so zufrieden sind, dass sie die Unternehmen in ihrem privaten Umfeld auch tatsächlich weiterempfehlen.

Die Untersuchung basiert nach Angaben der Meinungsforscher auf einer zwischen April und Mai durchgeführten Onlinebefragung, in deren Rahmen rund 521.000 Kundenurteile zu 1.507 Anbietern in 68 Kategorien zusammenkamen. Darunter waren auch zahlreiche aus dem Assekuranzbereich.

Basis der Untersuchung ist nach Angaben der Meinungsforscher ein individueller Empfehlungsscore, der umso besser ist, je höher er ausfällt. Weitere Details zur Berechnung des Scorewerts und zur Methodik und zu den Siegern in den 19 Segmenten mit Versicherungsbezug hat die Redaktion in einem separaten Artikel vorgestellt (VersicherungsJournal 23.6.2026).

In der Kategorie Rechtsschutzversicherer setzte sich erneut (23.7.2025, 2.8.2024) die Roland Rechtsschutz-Versicherungs-AG gegen die Wettbewerber durch. Sie erhielt mit einem Empfehlungsscore von 24,4 die Auszeichnung „höchste Weiterempfehlung“. Aufs Siegertreppchen schafften es darüber hinaus auch die Advocard Rechtsschutzversicherung AG (23,6) und die Deurag Deutsche Rechtsschutz-Versicherung AG (23,4).

Die beiden vorgenannten Anbieter dürfen sich mit dem Prädikat „hohe Weiterempfehlung“ schmücken. Voraussetzung dafür war ein branchenüberdurchschnittlicher Empfehlungsscore. Dies gelang unter anderem auch den folgenden Anbietern:

Die vollständige Rangliste ist auf dieser Internetseite zu finden.

Björn Wichert

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