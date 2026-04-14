Diese Versicherer sind bei der Altersvorsorge erste Wahl

14.4.2026 – Die Allianz, die Versicherungskammer Bayern und Ergo sind die Versicherer, bei denen Kunden am ehesten einen Altersvorsorgevertrag abschließen würden, wie eine Auswertung von Heute und Morgen zeigt. Die Marken profitieren dabei von ihrer Tradition und Bekanntheit – die Kosten eines Vertrags spielen hingegen eine nachrangige Rolle.

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Die Heute und Morgen GmbH ist in ihrer Studie „Markenmonitor Assekuranz 2026“ der Frage nachgegangen, wie die Marken von Versicherern von Kunden wahrgenommen werden. Hierfür wurden rund 3.650 Versicherungsentscheider im Alter von 18 bis 70 Jahren zu 23 Marken bevölkerungsrepräsentativ befragt.

Ein Teilaspekt der Untersuchung befasste sich damit, bei welchen Versicherern Kunden in bestimmten Sparten bevorzugt einen Vertrag abschließen würden. Ausgewählte Detailergebnisse stellte das Analysehaus dem VersicherungsJournal zur Verfügung.

Eine dieser Fragestellungen bezog sich auf die Altersvorsorge. Sie lautete: „Welche Versicherungsgesellschaft wäre für Sie die erste Wahl, wenn Sie eine Altersvorsorge abschließen wollten?“

Allianz Leben ist häufig erste Wahl bei der Altersvorsorge

Am häufigsten als erste Wahl genannt wird die Allianz Lebensversicherungs-AG. 16 Prozent der Befragten geben an, dass die Münchener für sie bei einer Altersvorsorge die erste Wahl wären.

Das passt zu der starken Marktposition des Versicherers: Gemessen am Bruttobeitragsvolumen vereint die Allianz mehr als ein Viertel des deutschen Lebensversicherungsmarktes auf sich (VersicherungsJournal 25.9.2025).

Am zweithäufigsten wird die Versicherungskammer Bayern genannt, die für acht Prozent der Befragten die erste Wahl wäre. Auf Rang drei folgt die Ergo Lebensversicherung AG mit sechs Prozent Zustimmung.

Dahinter platzieren sich die Provinzial Lebensversicherung AG und die R+V Lebensversicherung AG, die für fünf beziehungsweise vier Prozent bevorzugen würden. Alle anderen Anbieter erzielen folglich geringere Werte.

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Stabilität und Reputation sind die wichtigsten Entscheidungsmerkmale

Darüber hinaus sollten die Befragten angeben, aus welchen Gründen sie sich für eine bestimmte Marke als „First Choice“ entscheiden würden. Mehrfachnennungen waren möglich. Dabei identifizierte Heute und Morgen Stabilitätsfaktoren wie Bekanntheit, Reputation und eigene positive Erfahrungen mit dem Versicherer als zentrale Auswahlkriterien.

27 Prozent der Befragten gaben an, sich vor allem aufgrund der Bekanntheit, des guten Rufs und hoher Vertrauenswerte zunächst für einen Anbieter zu entscheiden. Zweithäufigster Grund ist mit 24 Prozent, dass bereits ein Vertrag bei dem jeweiligen Versicherer besteht.

Für jeden Fünften ist zudem die positive eigene Erfahrung mit dem Versicherer ausschlaggebend. Erst danach folgt mit 14 Prozent ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis als Entscheidungskriterium. Eine gute Beratung und guter Service spielen für zehn Prozent der Befragten eine wichtige Rolle, „gute Leistungen und Angebote“ für acht Prozent.

Allgemeine Erkenntnisse aus der Studie

Ein besonderer Schwerpunkt der Studie lag allgemein auf der Wahrnehmung von Preis und Leistung – also der Frage, welche Anbieter aus Kundensicht als teuer, günstig oder besonders preiswert gelten und wie sich dies mit dem jeweiligen Markenbild deckt.

Die Befragten sollten einschätzen, wie sie das Preisniveau der jeweiligen Versicherer im Vergleich zum Markt bewerten. Grundlage war eine fünfstufige Skala von „viel günstiger als der Durchschnitt“ bis „viel teurer als der Durchschnitt“. Der ausgewiesene Wert stellt dabei einen Index dar, wobei null einem durchschnittlichen Preisniveau entspricht.

Der Preis ist weniger ein Produktmerkmal als vielmehr Ausdruck von Geschäftsmodellen und Markenimages der Versicherer. Rober Quinke, Heute und Morgen

Der Markt spaltet sich auf in Gewinner und Verlierer

Wie das Kölner Analysehaus beobachtet, spaltet sich der Markt zunehmend in zwei Lager auf. Auf der einen Seite stehen klar positionierte Marken mit Premiumstrategie und einem attraktiven Preis-Leistungs-Image. Hierfür würden vor allem die Allianz und die Huk-Coburg Versicherungen stehen. Dahinter stehen unterschiedliche Markenstrategien:

Die Allianz stehe für eine funktionierende Premiumpositionierung. Sie werde von Versicherungskunden am häufigsten als besonders teurer Anbieter wahrgenommen – was wiederum als Signal für Qualität und Sicherheit interpretiert werde.

Die Huk-Coburg sowie die Huk24 AG würden hingegen klar auf Preis und Effizienz setzen. Beide Marken werden demnach als sehr günstig wahrgenommen und genießen eine hohe Preisakzeptanz – Kunden seien überzeugt, dort verlässlich ein gutes Angebot zu erhalten.

Diesen Anbietern stehe ein breites Feld von nur vage profilierten Versicherern gegenüber, die aus Kundensicht austauschbar und konturlos wirkten und Marktanteile zu verlieren drohten, so berichtet Heute und Morgen.

„Marken wie die Generali Versicherungen, Axa Versicherungen oder Württembergische Versicherungen werden von Kunden häufig als eher teuer wahrgenommen, ohne dass ein differenzierendes beziehungsweise korrespondierendes Leistungsversprechen erkennbar wird“, heißt es hierzu im Pressetext.

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Preiswahrnehmung resultiert wesentlich aus dem Markenbild

Die vertiefende Analyse lege zudem offen, dass die Preiswahrnehmung der Kunden selten auf konkreten Tarifvergleichen beruhe, wie die Analysten weiter berichten. Vielmehr entstehe die Preiswahrnehmung aus einem konsistenten Gesamtbild der Marke:

Große, bekannte Versicherer mit umfangreichen Vertriebsstrukturen wirken demnach tendenziell teurer.

Direktversicherer wie Huk24 oder die Cosmos Versicherungen werden aufgrund digitaler und schlanker Strukturen von Kunden als günstiger eingeordnet.

Ein weiterer Einflussfaktor sei das Auftreten einer Marke: Bereits die Logo-Farbe wirke als Preisindikator – blau stehe dabei für teuer und rot und gelb für günstig.

Auch die regionale Verankerung zahle sich aus. Anbieter wie die Versicherungskammer Bayern oder die Provinzial Versicherungen würden mit regionaler Nähe und Stabilität identifiziert.

Manche Versicherer hätten zudem ein Demografieproblem: Marken wie die Signal Iduna Versicherungen, HDI Versicherungen oder Gothaer Versicherungen seien bei älteren Versicherungsnehmern weit bekannter als bei jüngeren Kunden. So sagen zum Beispiel mehr als 80 Prozent der über 55-Jährigen, dass sie die Signal Iduna kennen – in der Altersgruppe bis 25 Jahre sind es nur 51 Prozent.

Bemerkenswert sei darüber hinaus die geringe Bedeutung von Leistungsargumenten im Preiskontext: Günstige Preise würden fast nie über Abstriche bei der Leistung begründet. „Der Preis ist weniger ein Produktmerkmal als vielmehr Ausdruck von Geschäftsmodellen und Markenimages der Versicherer“, sagt Robert Quinke, Geschäftsführer bei Heute und Morgen.

Ein Studienflyer mit weiteren Details sowie Bestellmöglichkeiten kann unter diesem Link eingesehen werden (PDF, 1,48 MB).

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