Diese Versicherer und Vertriebe gelten als überaus zukunftsorientiert
6.5.2026 (€) - Servicevalue und die Welt haben in einer Verbraucherumfrage ermittelt, welche Unternehmen in letzter Zeit besonders positiv mit ihrer Zukunftsorientierung aufgefallen sind. 13 Versicherer, sechs Direktversicherer und sieben Finanzvertriebe ragen besonders aus dem Markt heraus.
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