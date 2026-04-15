Eigentumswohnungen werden deutlich teurer

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15.4.2026 – Im März stiegen die Preise für Eigentumswohnungen mit einem Plus von 0,61 Prozent deutlich an. Sie kletterten damit binnen Jahresfrist um 1,39 Prozent nach oben. Laut dem Europace Hauspreisindex (EPX) sind neue Ein- und Zweifamilienhäuser mit minus 0,01 Prozent preisstabil. Im Vergleich zum März 2025 stiegen die Preise für dieses Segment um 1,26 Prozent.

Für bestehende Ein- und Zweifamilienhäuser verteuerten sich die Preise im März zwar nur leicht um 0,26 Prozent. Mit 1,89 Prozent Plus im Vorjahresvergleich sind sie allerdings am stärksten gestiegen. Die Nachfrage konzentriere sich auf verfügbare Bestandsimmobilien, während die Baukosten den Neubau weiterhin bremsten, stellt die Europace AG fest.

Die aktuellen März-Daten der Value AG zeigen: Die Mieten wachsen weiterhin deutlich schneller als die Kaufpreise. Allein im März stiegen die Mieten um 0,73 Prozent und verzeichneten auf Jahressicht ein Plus von fast fünf Prozent. „Im letzten Quartal sind die Mieten mit plus 1,4 Prozent viermal so stark gestiegen wie die Kaufpreise“, kommentierte Sebastian Hein, Director bei der Value AG.

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