Explosionsartiger Anstieg der Verbraucherbeschwerden bei der Bafin

20.4.2026 – Die Zahl der im vergangenen Jahr bei der Bafin eingegangenen Reklamationen über Versicherer fiel mit fast 14.300 um knapp zwei Drittel höher aus als 2024. Besonders deutlich nach oben zeigte die Kurve in Kranken (plus 153 Prozent).

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2025 sind bei der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (Bafin) 14.285 Beschwerden über Versicherungsunternehmen eingegangen. Dies bedeutet im Vergleich zum Jahr zuvor einen Anstieg um fast zwei Drittel. In der Zahl enthalten sind auch 379 allgemeine Anfragen und 26 Petitionen.

Keine Angaben werden zur Verteilung der Anfragen und Petitionen auf die einzelnen Sparten gemacht.

Aufsicht spricht von „Sondereffekt“

Nach Angaben des Bafin-Verbraucherschutzbeauftragten Christian Bock ging es bei den Reklamationen „in erster Linie um die Schadenbearbeitung, vor allem um die Bearbeitungsdauer und die Höhe der Versicherungsleistung. Das ist kein neues Thema für uns.

Allerdings gab es bei den Versicherern im Jahr 2025 auch einen Sondereffekt: Der Anstieg der Beschwerden gegenüber dem Vorjahr geht im Wesentlichen auf einen Einzelfall zurück. Wir haben hier also keinen branchenweiten Trend“, so Bock in einem Beitrag auf der Bafin-Internetseite. Konkrete Angaben zu dem Einzelfall machte er nicht.

Allerdings ist im vergangenen Jahr auch das Beschwerdeaufkommen bei den beiden Schlichtungsstellen Ombudsmann Private Kranken- und Pflegeversicherung (PKV-Ombudsmann) und Versicherungsombudsmann e.V. massiv angestiegen (2.2.2026, 30.1.2026), wenn auch jeweils nicht ganz so stark wie bei der Bafin.

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Steigerung vor allem in Kranken und Kraftfahrt

Im Detail waren von den Steigerungen insbesondere die Sparten Kraftfahrt (plus drei Viertel auf 5.238 Beschwerden) und Kranken betroffen. In Letzterer fiel das Reklamationsaufkommen mit 4.044 mehr als zweieinhalb Mal so hoch aus wie vor Jahresfrist. Auf diese beiden Segmente entfielen rund 65 Prozent der Eingaben.

Hohe Steigerungsraten waren auch in Haftpflicht (plus über die Hälfte auf 474 Beschwerden) sowie mit jeweils plus 45 Prozent in den Bereichen Rechtsschutz (auf 696 Reklamationen) und „Sonstige“ (auf 1.081 Beanstandungen) zu beobachten.

Nur um ein Neuntel nach oben zeigte die Kurve im Segment Gebäude/Hausrat (auf 788 Eingaben), um ein Dreizehntel in Unfall (auf 143). In der Lebensversicherung war das Beschwerdeaufkommen sogar rückläufig (minus 4,4 Prozent auf 1.583).

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