Fonds brachten durchschnittlich 4,6 Prozent Rendite

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3.7.2026 – Investmentfondsanleger in Deutschland erzielten im Jahr 2025 eine durchschnittliche Rendite von 4,6 Prozent. Damit lag die Wertentwicklung über der Inflationsrate von 2,2 Prozent. Von den stark gestiegenen Kursen deutscher und europäischer Aktien profitierten vor allem Aktien- und Mischfonds mit durchschnittlich 10,7 beziehungsweise 6,2 Prozent Wertzuwachs.

Bei Rentenfonds lag die Jahresrendite bei 1,8 Prozent. Immobilienfonds verloren 1,6 Prozent an Wert. Die im Jahrbuch 2026 des Bundesverband Investment und Asset Management e.V. (BVI) veröffentlichte Auswertung zeigt auch den Zusammenhang zwischen Rendite und Risiko.

So erreichten Aktienfonds im Zehnjahresdurchschnitt ein Plus von 7,8 Prozent. Die Bandbreite reichte von -20,8 Prozent bis +33,9 Prozent. Mischfonds brachten zwischen 2015 und 2024 durchschnittlich 3,5 Prozent. Hier schwankten die Werte pro Jahr zwischen -13,8 und +18,6 Prozent. Bei Rentenfonds waren es -12,0 und +11,1 Prozent um den Mittelwert 1,2 Prozent.

Vergleich der Bandbreite der jährlichen Wertentwicklung offener Publikumsfonds in Prozent (Bild: BVI)

Das BVI-Jahrbuch kann hier heruntergeladen oder kostenfrei bestellt werden per E-Mail oder im Internet.

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