Fonds brachten durchschnittlich 4,6 Prozent Rendite

3.7.2026 – Investmentfondsanleger in Deutschland erzielten im Jahr 2025 eine durchschnittliche Rendite von 4,6 Prozent. Damit lag die Wertentwicklung über der Inflationsrate von 2,2 Prozent. Von den stark gestiegenen Kursen deutscher und europäischer Aktien profitierten vor allem Aktien- und Mischfonds mit durchschnittlich 10,7 beziehungsweise 6,2 Prozent Wertzuwachs.

Bei Rentenfonds lag die Jahresrendite bei 1,8 Prozent. Immobilienfonds verloren 1,6 Prozent an Wert. Die im Jahrbuch 2026 des Bundesverband Investment und Asset Management e.V. (BVI) veröffentlichte Auswertung zeigt auch den Zusammenhang zwischen Rendite und Risiko.

So erreichten Aktienfonds im Zehnjahresdurchschnitt ein Plus von 7,8 Prozent. Die Bandbreite reichte von -20,8 Prozent bis +33,9 Prozent. Mischfonds brachten zwischen 2015 und 2024 durchschnittlich 3,5 Prozent. Hier schwankten die Werte pro Jahr zwischen -13,8 und +18,6 Prozent. Bei Rentenfonds waren es -12,0 und +11,1 Prozent um den Mittelwert 1,2 Prozent.

Vergleich der Bandbreite der jährlichen Wertentwicklung offener Publikumsfonds in Prozent (Bild: BVI)
Vergleich der Bandbreite der jährlichen Wertentwicklung offener Publikumsfonds in Prozent (Bild: BVI)

Das BVI-Jahrbuch kann hier heruntergeladen oder kostenfrei bestellt werden per E-Mail oder im Internet.

Eva-Bettina Ullrich

Wie beurteilen Sie diesen Artikel?
Artikel-Werkzeuge für Sie
Diese Seite empfehlen
Schlagwörter zu diesem Artikel
Weitere Artikel der aktuellen Ausgabe
Diese Artikel könnten Sie noch interessieren
Ihr Wissen und Ihre Meinung sind gefragt

Ihre Leserbriefe können für andere Leser eine wesentliche Ergänzung zu unserer Berichterstattung sein. Bitte schreiben Sie Ihre Kommentare unter den Artikel in das dafür vorgesehene Eingabefeld.

Die Redaktion freut sich auch über Hintergrund- und Insiderinformationen, wenn sie nicht zur Veröffentlichung unter dem Namen des Informanten bestimmt ist. Wir sichern unseren Lesern absolute Vertraulichkeit zu. Schreiben Sie bitte an redaktion@versicherungsjournal.de.

Allgemeine Pressemitteilungen erbitten wir an meldungen@versicherungsjournal.de.

WERBUNG
Werben im Extrablatt

Mit einer Anzeige im Extrablatt erreichen Sie mehr als 11.000 Menschen im Versicherungsvertrieb, überwiegend ungebundene Vermittler. Über die Konditionen informieren die Mediadaten.

WERBUNG
Noch erfolgreicher Kundengespräche führen

Geraten Sie in Verkaufssituationen immer wieder an Grenzen?
Wie Sie unterschiedliche Persönlichkeitstypen zielgerichtet ansprechen, erfahren Sie im Praktikerhandbuch „Vertriebsgötter“.

Interessiert? Dann können Sie das Buch ab sofort zum vergünstigten Schnäppchenpreis unter diesem Link bestellen.