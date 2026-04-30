GKV-Reform „Angriff auf die Wahlfreiheit von Millionen Arbeitnehmern“

30.4.2026 – Der Entwurf des Gesetzes zur Stabilisierung der Beitragssätze in der gesetzlichen Krankenversicherung (GKV) sorgt bereits vor den anstehenden Debatten im Bundestag für viel Wirbel. Während Vertreter der privaten Versicherer einen Systembruch beklagen, warnen Kassenchefs vor zu geringen Einsparungen. Immerhin seien die Belastungen bei Krankengeld und der beitragsfreien Mitversicherung von Ehepartnern zumindest abgemildert worden.

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Die Bundesregierung hat am Mittwoch das Reformpaket für die Finanzierung der Krankenkassen durchgewunken. Demnach sollen mitversicherte Ehepartner eigene Beiträge zahlen und der Wechsel in die private Krankenversicherung (PKV) erschwert werden (VersicherungsJournal 29.04.2026).

Wechsel in die PKV für viele Arbeitnehmer erschwert

„Das geplante GKV-Beitragssatzstabilisierungsgesetz stabilisiert die Beiträge vor allem auf dem Rücken der Versicherten“, schreibt hierzu unser Leser Lars Schultze. „Statt strukturelle Probleme im Gesundheitswesen konsequent zu lösen, setzt die Reform erneut auf höhere Einnahmen. Das trifft Beitragszahler, Familien und Arbeitgeber, ohne die Ursachen dauerhaft zu beseitigen.“

Stattdessen sollte eine „echte Reform“ die altbekannten Probleme „Ausgaben, Bürokratie, Fehlanreize und versicherungsfremde Leistungen angehen – nicht einfach immer neue Belastungen schaffen“.

„Besonders kritisch ist die geplante Erhöhung der Versicherungspflichtgrenze“, so Schultze weiter. „Dadurch wird der Wechsel in die private Krankenversicherung für viele Arbeitnehmer erschwert. Das schwächt die Wahlfreiheit und reduziert den Wettbewerb zwischen GKV und PKV.“

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PKV sieht Eckpfeiler des deutschen Gesundheitssystems beschädigt

Thomas Brahm (Bild: PKV-Verband)

Ähnlich kommentiert Thomas Brahm, Vorstandsvorsitzender des Verbands der Privaten Krankenversicherung e.V. (PKV-Verband), den Kabinettsbeschluss. Die Bundesregierung beschädige hiermit „einen wichtigen und funktionierenden Eckpfeiler des deutschen Gesundheitssystems“.

Der Verband hatte das Vorhaben schon als faktische „Bürgerversicherung für Angestellte“ kritisiert (29.4.2026). Dies sei demnach „ein direkter Angriff auf die Wahlfreiheit von Millionen Arbeitnehmern“, was zu einem Systembruch führe.

„Die geplante Reform wird dagegen das Demografie-Problem der umlagefinanzierten GKV verschärfen, den medizinischen Fortschritt ausbremsen und die Wirtschaft weiter belasten“, warnt Brahm. „Im dualen Versicherungssystem muss jedes System seine Strukturprobleme selbst lösen.“

„Es wird ein Lebensmodell finanziell bestraft, das bisher sozial anerkannt war.“ Lars Schultze

Manche Ehepaare werden künftig zusätzlich belastet

„Problematisch“ ist für unseren Leserbriefschreiber Lars Schultze aber auch der im Entwurf des Bundesministeriums für Gesundheit (27.4.2026) vorgesehene Zuschlag für Ehepartner, die bisher beitragsfrei mitversichert sind.

„Ehepaare, bei denen ein Partner wegen Familie, Haushalt oder Pflege nicht arbeitet, werden zusätzlich belastet“, erklärt Schultze. „Damit wird ein Lebensmodell finanziell bestraft, das bisher sozial anerkannt war.“

„Es droht den Beitragszahlenden eine noch größere finanzielle Belastung als bisher.“ Anne-Kathrin Klemm, BKK Dachverband

Von „Spargesetz mit Substanz zu einem Belastungsgesetz“

Anne-Kathrin Klemm (BKK Dachverband)

„Sollte der Entwurf in dieser Form umgesetzt werden, droht den Beitragszahlenden eine noch größere finanzielle Belastung als bisher“, warnt Anne-Kathrin Klemm, Vorständin des BKK Dachverbandes e.V.

„Innerhalb weniger Wochen hat es die Bundesregierung fertiggebracht, ein Spargesetz mit Substanz zu einem Belastungsgesetz für die Beitragszahlenden zu machen.“

„Obwohl sich die Bundesregierung im Gesetzesentwurf weiterhin zu einer einnahmeorientierten Ausgabenpolitik bekennt, wurden wichtige Einsparungen gegenüber dem Referentenentwurf abgeschwächt oder sogar komplett gestrichen“, so Klemm weiter.

„Man kündigt für das politische Schaufenster eine perspektivisch vollständige Finanzierung der Krankenkassenbeiträge für Bürgergeldbeziehende an und kürzt gleichzeitig ganz dreist den jährlichen Bundeszuschuss an die GKV um zwei Milliarden Euro.“

„Der Einstieg in die Finanzierung von Bürgergeldkosten mit 250 Millionen Euro ist ein Hohn.“ Ulrike Elsner, VDEK

Weg der einnahmeorientierten Ausgabenpolitik verlassen

Ulrike Elsner (Bild: VDEK)

Hierdurch entstünden „neue Unwuchten“, erwartet auch Ulrike Elsner, Vorstandsvorsitzende des Verbandes der Ersatzkassen e.V. (VDEK). „Eine faire Reform sieht anders aus.“

„Der Einstieg in die Finanzierung von Bürgergeldkosten mit 250 Millionen Euro ist ein Hohn“, so Elsner weiter. „Die Versicherten und Arbeitgeber finanzieren diese Leistung über höhere Beiträge und haben das Nachsehen.“

Auch bei den eingesparten Ausgaben zeige sich ein „uneinheitliches Bild“, merkt die Verbandsvorsitzende an. „Die Pharmaindustrie wird unterproportional stark beteiligt.“

Im Krankenhausbereich werde „der richtige Weg der einnahmeorientierten Ausgabenpolitik verlassen“.

„Der Einspareffekt ist mit 16,3 Milliarden Euro deutlich geringer als ursprünglich geplant.“ Jürgen Hohnl, IKK

Belastungen bei Krankengeld und Mitversicherung abgemildert

Der aktuell vom Kabinett beschlossene Entwurf habe „gegenüber dem Referentenentwurf an Schärfe verloren und ist in eine Schieflage geraten“, sagt auch Jürgen Hohnl, Geschäftsführer des IKK e.V. Notwendig sei die vollständige Übernahme der Kosten für Bürgergeldbeziehende aus Steuermitteln.

„Dass das ‚Zückerle‘ bei den Bürgergeldbeiträgen womöglich über eine Herstellerabgabe auf zuckergesüßte Getränke refinanziert wird, hinterlässt einen schalen Beigeschmack“, so Hohnl weiter. „So sinnvoll eine solche Abgabe gesundheitspolitisch sein kann – sie verfehlt ihren Zweck, wenn sie im Bundeshaushalt versickert, statt zielgerichtet in den Gesundheitsfonds zu fließen.“

Positiv sei aber, dass die ursprünglich von einer Expertenkommission vorgeschlagenen Belastungen beim Krankengeld und in der Familienversicherung (31.3.2026) abgemildert wurden. „Doch auch hier gilt: Der Einspareffekt ist mit 16,3 Milliarden Euro deutlich geringer als ursprünglich geplant.“

„In der jetzigen Form kann dieses Gesetz seiner Zielstellung der Beitragssatzstabilisierung nicht gerecht werden.“ AOK-Bundesverband

Zum Jahreswechsel drohen wieder steigende Beitragssätze

Carola Reimann (Bild: AOK-Mediendienst)

„Im parlamentarischen Verfahren müssen die immer noch bestehende Schieflage und die neu entstandenen Unwuchten beseitigt werden“, steht daher für Dr. Carola Reimann, Vorstandsvorsitzende des AOK-Bundesverbandes GbR, fest.

„In der jetzigen Form kann dieses Gesetz seiner Zielstellung der Beitragssatzstabilisierung nicht gerecht werden“, so Reimann weiter. „Stattdessen drohen zum Jahreswechsel schon wieder Beitragssatz-Anstiege.“

Der AOK-Bundesverband fordere daher einen „wirksamen Beitrag des Bundes zur kostendeckenden Finanzierung der Gesundheitskosten der Bürgergeldempfänger“.

Die vorgesehene Kürzung des Bundeszuschusses ist demnach „nicht akzeptabel und sollte wieder einkassiert werden“.

Skepsis gegenüber den anstehenden Beratungen im Bundestag

Grundsätzliche Skepsis gegenüber den anstehenden Beratungen im Bundestag äußert unser Leser Frank Schmidt mit Blick auf die Bezüge und Sozialleistungen der beteiligten Abgeordneten, Minister und politischen Beamten „Es nervt mich immer maßlos, wenn Menschen über Dinge entscheiden, die sie selbst nie betroffen haben und nie betreffen werden.“

Leserbriefschreiber Heinz Vollmer beschreibt die Situation der von der höheren Versicherungspflichtgrenze betroffenen Gutverdiener. „Diejenigen, die in der GKV bleiben, bezahlen für den Teil über der Bemessungsgrenze null Euro Beitrag und sind meistens auch noch gesundheitlich angeschlagen und verursachen Kosten. Der andere Teil der Gutverdiener ist in der Regel fit und entsolidarisiert sich durch den Wechsel in die PKV.“

Das duale System der deutschen Krankenversicherung stellt Andreas Burkhardt in seinem Leserbrief grundsätzlich infrage: „Mit Gesundheit zu handeln und sie in Klassen aufzuteilen, folgt aus meiner Sicht einer zutiefst fragwürdigen Moral. Wir brauchen ein einheitliches System.“

„In der Folge hätte die unschöne Rosinenpickerei mit Ausschlüssen im Bereich der PKV ein Ende“, erwartet Burkhardt. Im Falle einer Einheitsversicherung „bliebe der PKV nur noch das Anbieten von ‚Luxus‘-Zusatztarifen. Fände ich in der Tat gut.“

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