Gut zu wissen: Die Gefährdungshaftung
11.6.2026 (€) - Nicht jeder, der einen Schaden verursacht, hat auch einen Fehler gemacht oder gegen das Gesetz verstoßen – und trotzdem kann er haften müssen. Was steckt dahinter und ich welchen Bereichen gilt es?
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