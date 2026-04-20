Haftpflichtversicherer: Betriebskosten zwischen 17 und fast 50 Prozent des Umsatzes

20.4.2026 (€) – In der Haftpflichtversicherung kam die BGV-Versicherung mit 17,4 Prozent auf die im Sechsjahresschnitt niedrigste Betriebskostenquote und die BA die Bayerische mit 49,8 Prozent auf die höchste. Jahr für Jahr verbessern konnten sich nur Itzehoer und Gothaer, wie der „Branchenmonitor: Haftpflichtversicherung 2025“ von V.E.R.S. Leipzig darlegt.

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Die 50 nach Prämienvolumen größten Haftpflichtversicherer gaben im Schnitt der Jahre 2019 bis 2024 zwischen einem Sechstel und fast der Hälfte des Umsatzes für den Versicherungsbetrieb aus.

Das zeigt der „Branchenmonitor 2025: Haftpflichtversicherung“ der V.E.R.S. Leipzig GmbH. In der Publikation werden zahlreiche Kennzahlen (auf Sechsjahressicht; 2019 bis 2024) der 50 größten Marktteilnehmer mit rund 98 Prozent Marktanteil dargestellt.

BA die Bayerische mit der auf Sechsjahressicht höchsten Betriebskostenquote

Die höchste Betriebskostenquote (Betriebsaufwendungen (brutto direkt) in Prozent der verdienten Bruttoprämien (direkt)) wird mit 49,8 Prozent für die BA die Bayerische Allgemeine Versicherung AG ausgewiesen. Über 49 Prozent waren es auch beim DEVK Deutsche Eisenbahn Versicherung Sach- und HUK-Versicherungsverein a.G.

Fünf weitere Akteure kamen auf Quoten von über 45 Prozent. Diese Gruppe besteht aus der Janitos Versicherung AG, der WWK Allgemeinen Versicherung AG, der DEVK Allgemeinen Versicherungs-AG, der Alten Leipziger Versicherung AG und der Öffentlichen Sachversicherung Braunschweig.

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BGV gab relativ am wenigsten aus für den Versicherungsbetrieb

Die niedrigste Betriebskostenquote im Sechsjahresschnitt hatte die BGV-Versicherung AG. Sie gab nur 17,4 Prozent des Umsatzes für den Versicherungsbetrieb aus. Bei etwas unter beziehungsweise über einem Viertel lagen die WGV-Versicherung AG, die Huk24 AG und die Cosmos Versicherung AG.

Für fünf weitere Akteure errechnen sich Quoten von im Schnitt jeweils knapp 30 Prozent. Dies waren die Itzehoer Versicherung/Brandgilde von 1691 VVaG, die Ergo Versicherung AG, die Bayerischer Versicherungsverband Versicherungs-AG, die R+V Allgemeine Versicherung AG und die SV Sparkassenversicherung Gebäudeversicherung AG.

Nur zwei Anbieter mit kontinuierlicher Verbesserung

Wie Detaildaten aus dem Branchenmonitor zeigen, kam die BGV mit 13,9 Prozent im Jahr 2019 auf die niedrigste Quote aller Anbieter in einem Jahr des Betrachtungszeitraums. Höchstens waren es 55,7 Prozent bei der BA die Bayerische (2023). Bei Letzterer war auch die höchste Schwankungsbreite (fast zehn Prozentpunkte) zu beobachten.

Weiter fällt auf, dass sich nur zwei Marktteilnehmer kontinuierlich verbessern konnten. Dies war zum einen die Itzehoer, die ihre Quote von 31,9 Prozent im Jahr 2019 auf 26,9 Prozent im Jahr 2024 senkte. Bei der Gothaer Allgemeinen Versicherung AG ging es ebenfalls Jahr für Jahr nach unten – und zwar von 34,9 auf 31,3 Prozent.

Weitere Studiendetails und Bezugsmöglichkeiten

Der „Branchenmonitor 2025: Haftpflichtversicherung“ enthält zahlreiche weitere Kennzahlen zum Versicherungszweig. Die Daten werden auf Sechsjahressicht dargestellt (2019 bis 2024). Die rund 80-seitige Studie kann als PDF-Version für brutto 892,50 Euro inklusive Mehrwertsteuer bei Maik Entrich per E-Mail oder per Telefon unter 0341 24659262 bestellt werden.

Wie aus den offiziellen Statistiken des GDV geht auch aus den Kennzahlen des Branchenmonitors nicht hervor, wie sich die Beitragseinnahmen der einzelnen Gesellschaften hinsichtlich Privat- und Gewerbekundengeschäft verteilen.

Zudem wird in dem Branchenmonitor der Schwerpunkt auf Anbieter mit Fokus auf das Privatkundengeschäft gelegt. Daher werden Daten für Industrieversicherer wie die Allianz Global Corporate & Specialty SE (AGCS) oder die HDI Global SE nicht in der Untersuchung aufgeführt.

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