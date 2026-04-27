Haftpflichtversicherer: Betriebskosten zwischen knapp 14 und über 63 Prozent des Umsatzes
27.4.2026 (€) - Die Quote streute unter den 50 umsatzstärksten Akteuren im Schnitt der Jahre 2019 bis 2024 immens. Zu den positiven oder negativen Spitzenreitern gehören Cosmos, Nürnberger, Stuttgarter und WGV. Ein Anbieter konnte sich Jahr für Jahr verbessern. Ein anderer verschlechterte sich kontinuierlich.
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