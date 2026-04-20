Haftpflichtversicherung: Diese Branchengrößen wuchsen überdurchschnittlich

20.4.2026 – Unter den Branchenschwergewichten (mehr als 300 Millionen Euro gebuchte Bruttobeiträge) baute – fusionsbedingt – die Provinzial das Prämienvolumen zwischen 2019 und 2024 am stärksten aus. Schlechter als der Markt agierte keiner der Platzhirsche, deutlich besser dafür die VHV und die Ergo, wie der „Branchenmonitor 2025: Haftpflichtversicherung“ von V.E.R.S. Leipzig zeigt.

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Den im Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft e.V. (GDV) organisierten Gesellschaften gelang zwischen 2019 und 2024 in der allgemeinen Haftpflichtversicherung ein Ausbau der gebuchten Bruttoprämien um annähernd ein Zehntel auf rund 8,93 Milliarden Euro.

Laut dem „Branchenmonitor 2025: Haftpflichtversicherung“ der V.E.R.S. Leipzig GmbH konnten dabei über drei Viertel des Marktes zulegen (VersicherungsJournal 16.3.2026). Bei elf Akteuren gingen die Umsätze zurück (16.3.2026).

In der Publikation werden zahlreiche Kennzahlen (auf Sechsjahressicht; 2019 bis 2024) der 50 größten Marktteilnehmer mit rund 98 Prozent Marktanteil dargestellt. Zu den aufgelisteten Kennzahlen gehören unter anderem auch die Betriebskostenquoten (20.4.2026).

Provinzial wuchs am stärksten

Die neun Platzhirsche mit mindestens 300 Millionen Euro gebuchten Bruttobeitragseinnahmen wuchsen alle im zweistelligen Prozentbereich. Am stärksten legte dabei die Provinzial Versicherung AG zu, die ihren Umsatz fast verzweieinhalbfachen konnte (auf knapp 314 Millionen Euro).

Steigerungen von etwas über beziehungsweise unter einem Drittel gelangen der VHV Allgemeinen Versicherung AG (auf fast 503 Millionen Euro) und der Ergo Versicherung AG (auf 781 Millionen Euro).

Um ein Fünftel bis ein Viertel wuchsen die Gothaer Allgemeine Versicherung AG (auf 442 Millionen Euro), die Generali Deutschland Versicherung AG (auf 423 Millionen Euro) und die R+V Allgemeine Versicherung AG (auf 782 Millionen Euro).

Jeweils ein Achtel höhere Einnahmen als 2019 erzielten 2024 die Allianz Versicherungs-AG (1.388 Millionen Euro), die HDI Versicherung AG (375 Millionen Euro) und die Axa Versicherung AG (693 Millionen Euro).

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Nur Provinzial und Axa wuchsen nicht Jahr für Jahr

Die massive Steigerung bei der Provinzial war fast ausschließlich auf die Verschmelzung der Westfälischen Provinzial Versicherung auf die Provinzial Rheinland Versicherung zurückzuführen, die dann in Provinzial Versicherung AG umfirmiert wurde (13.12.2021).

Nach leichten Verlusten im Jahr vor der Zusammenlegung wuchs das Unternehmen danach dreimal in Folge, wenn auch mit von 3,5 auf 2,3 Prozent abnehmender Dynamik.

Neben der Provinzial legte unter den Marktgrößen nur noch die Axa nicht kontinuierlich zu. Die Kölner schrumpften zu Beginn des Beobachtungszeitraums um knapp ein Prozent, was die Kölner im Geschäftsbericht 2020 (PDF, 1,2 MB) mit „neugeschäftsbedingt“ erklärt hatten.

Unterschiedliche Entwicklungen bei den Top-Drei-Akteuren

Die Allianz als Nummer eins im Markt (27.11.2025) konnte nach zwei minimalen Steigerungen zu Beginn des Betrachtungszeitraums das Wachstumstempo auf vier Prozent steigern. Danach nahm die Dynamik zweimal leicht ab auf zuletzt etwa drei Prozent.

Die R+V als wieder zweitgrößter Haftpflichtversicherer legte bis auf das „Ausreißerjahr“ 2021 (plus über fünf Prozent) immer um gut drei Prozent zu. In jenem Jahr baute auch die Ergo den Umsatz am stärksten aus (plus ein Neuntel). Hintergrund war nach Unternehmensangaben ein um zwei Drittel höheres Neugeschäft, vor allem im gewerblichen Geschäft (12.6.2023).

Weitere Studiendetails und Bezugsmöglichkeiten

Der „Branchenmonitor 2025: Haftpflichtversicherung“ enthält zahlreiche weitere Kennzahlen zum Versicherungszweig. Die Daten werden auf Sechsjahressicht dargestellt (2019 bis 2024). Die rund 80-seitige Studie kann als PDF-Version für brutto 892,50 Euro inklusive Mehrwertsteuer bei Maik Entrich per E-Mail oder per Telefon unter 0341 24659262 bestellt werden.

Wie aus den offiziellen Statistiken des GDV geht auch aus den Kennzahlen des Branchenmonitors nicht hervor, wie sich die Beitragseinnahmen der einzelnen Gesellschaften hinsichtlich Privat- und Gewerbekundengeschäft verteilen.

Zudem wird in dem Branchenmonitor der Schwerpunkt auf Anbieter mit Fokus auf das Privatkundengeschäft gelegt. Daher werden Daten für Industrieversicherer wie die Allianz Global Corporate & Specialty SE (AGCS) oder die HDI Global SE nicht in der Untersuchung aufgeführt.

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