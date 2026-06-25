Hausratversicherer: Betriebskosten zwischen knapp 14 und über 52 Prozent des Umsatzes
25.6.2026 (€) - Die Quote streute unter den 50 umsatzstärksten Akteuren im Schnitt der Jahre 2019 bis 2024 immens. Zu den positiven oder negativen Spitzenreitern gehören neben zwei Huk-Töchtern auch die Baloise, die Nürnberger, die VPV und die WGV. Immerhin drei Anbieter konnten sich Jahr für Jahr verbessern.
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