In diesen Großstädten werden die meisten Autos geklaut

9.6.2026 – In Berlin wurden auch 2025 nach absoluten Zahlen die meisten Kraftwagendiebstähle registriert. In den 80 deutschen Großstädten lag die Veränderungsrate zwischen plus 94 und minus 44 Prozent. Das geht aus der aktuellen Polizeilichen Kriminalstatistik hervor. In Relation zu den Einwohnern behielt Berlin ebenfalls den unrühmlichen Spitzenplatz.

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Im vergangenen Jahr wurden in Deutschland 27.632 Diebstahldelikte von Kraftwagen (inklusive unbefugter Ingebrauchnahme) amtlich registriert. Das zeigt die im April vorgestellte Polizeiliche Kriminalstatistik (PKS 2025).

Dies entspricht einer Verminderung um neun Prozent. Weniger solche Delikte wurden im zurückliegenden Vierteljahrhundert nur 2020 bis 2022 dokumentiert. 2005 wurden noch über 50.000, 2002 sogar noch über 70.000 Autos geklaut. Im Vergleich zum Jahr 2000 mit mehr als 83.000 Delikten beläuft sich das Minus auf fast zwei Drittel. (VersicherungsJournal 21.4.2026).

In Berlin wurden die meisten Autos gestohlen

Mittlerweile liegen auch regional aufgeschlüsselte Statistikdaten vor. Demnach wurden in den deutschen Großstädten (ab 100.000 Einwohner) gewaltige Unterschiede beobachtet. Nach absoluten Zahlen ist die Bundeshauptstadt Berlin mit einer leicht rückläufigen Zahl von 6.054 Delikten (minus ein Fünftel) Spitzenreiter. Das entspricht 17 Taten pro Tag beziehungsweise einem Delikt alle etwa eineinhalb Stunden.

In Hamburg waren es 1.120 erfasste Diebstähle (minus über ein Drittel) – also immer noch rund drei Taten pro Tag beziehungsweise etwa ein Delikt etwa alle acht Stunden. Dahinter folgen Köln mit 597 (plus fast ein Fünftel), Essen mit 433 (plus über die Hälfte) und Bremen mit 404 (minus ein Neuntel) aufgezeichneten Fällen.

Für insgesamt zehn der 80 aufgeführten Städte werden in der amtlichen Statistik weniger als 25 solcher Taten aufgeführt. Am günstigsten liegen hier Erlangen, Göttingen und Reutlingen mit jeweils 18 Entwendungen.

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Die größten Veränderungen in Erfurt, Bottrop und Regensburg

Auffällig ist zudem, dass sich in vielen Städten das Geschehen im Vergleich zum Vorjahr (19.8.2025) massiv veränderte. So ging die Anzahl der geklauten Kraftfahrzeuge in 35 der aufgelisteten Großstädte zurück.

Ein Minus von fast 44 Prozent stand für Göttingen zu Buche (von 32 auf 18). Verminderungen um jeweils ein gutes Drittel waren in Jena (von 31 auf 20), Karlsruhe (von 77 auf 50), Hamburg, Kiel (von 84 auf 55) und Hamm (von 95 auf 63) zu beobachten.

Andersherum wuchs die Zahl der polizeilich erfassten Kfz-Diebstähle in Hanau (plus 94 Prozent auf 149 Fälle), in Bottrop (plus 83 Prozent auf 55) und in Regensburg (plus zwei Drittel auf 25) besonders deutlich an.

Berlin ist weiterhin die Hauptstadt der Autodiebe

In Relation zur Einwohnerzahl war 2025 Berlin die Hauptstadt der Autodiebe. Dort wurden mehr als 164 Delikte pro 100.000 Einwohner verzeichnet. Die Bundeshauptstadt hatte auch fünfmal in den letzten sechs Jahren den unrühmlichen Spitzenplatz belegt (4.7.2023, 5.7.2021, 7.12.2020).

An zweiter Stelle liegt mit 75 pro 100.000 Einwohner Essen. Die Ruhrgebietsmetropole hatte ein Jahr zuvor nicht zu den Städten mit auffällig hohen Klauraten gehört. Dahinter folgen mit 75 bis 68 Diebstählen pro 100.000 Einwohner Krefeld (neu in der Top Ten), Bremen (von fünf auf vier) und Erfurt (Neueinsteiger).

Auf vergleichsweise hohe Werte zwischen 66 und 61 kamen auch Aachen (von vier auf sechs), Magdeburg (von sechs auf sieben) sowie die beiden im Vorjahr nicht aufgefallenen Städte Mönchengladbach und Dortmund.

Regensburg mit dem niedrigsten Diebstahlrisiko

In keiner Großstadt lag die Klaurate pro 100.000 Einwohner unter zehn. Am besten schnitt München ab (12,4 dokumentierte Taten pro 100.000 Einwohner). Dahinter folgen Erlangen, Fürth, Heidelberg, Stuttgart und Augsburg mit Werten von jeweils um die 13.

Ein geringes Risiko für Kraftwagendiebstähle bestand im vergangenen Jahr ferner in Göttingen, Würzburg. Reutlingen, Erlangen, Darmstadt, Nürnberg und Fürth. Dort wurden jeweils zwischen 14 und 16 Entwendungen pro 100.000 Einwohner statistisch erfasst.

Riesige Unterschiede bei der Aufklärungsquote

Bezüglich der Aufklärungsquote setzte sich der Aufwärtstrend des Vorjahres fort. So stieg der Wert von 27,7 über 29,2 auf 31,0 Prozent.

Auf Ebene der einzelnen Großstädte sind jedoch riesige Unterschiede zu beobachten. An der Spitze liegt Augsburg, wo fast vier Fünftel (31 von 40) der aufgezeichneten Delikte aufgeklärt wurden. Dahinter folgen mit 68 bis 64 Prozent Ingolstadt (23 von 31), Würzburg (13 von 19) und Reutlingen (zwölf von 18).

Andererseits wurde in Hamburg, Magdeburg und Recklinghausen nicht einmal jedes neunte Delikt aufgeklärt. Unter 14 Prozent lag die Aufklärungsquote auch in Bergisch Gladbach (fünf von 38) sowie in Berlin (811 von 6.054).

Weitere Analysen des Autodiebstahlgeschehens

Im „Bundeslagebild Kfz-Kriminalität“ stellt das BKA einmal pro Jahr dar, wie viele Kraftfahrzeuge dauerhaft abhandengekommen sind. Die Publikation enthält ferner Daten zu den am häufigsten betroffenen Marken und Modellen (25.9.2025, 30.9.2025, 13.10.2025).

Welche Automodelle und -marken bei den Langfingern am beliebtesten sind, wertet auch der Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft e.V. (GDV) jährlich auf Basis der versicherten Fälle aus (18.9.2025, 19.9.2025).

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