In diesen Sportarten treten die meisten Unfälle auf

11.6.2026 – Fußball, Skisport und Fahrradfahren sind die Sportarten, in denen in absoluten Zahlen die meisten Unfälle auftreten. Das zeigt eine aktuelle Auswertung der Ergo. Die höchsten durchschnittlichen Kosten entstehen dabei im Skisport mit 7.224 Euro pro Unfall.

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Die Ergo Versicherung AG hat anhand eigener Leistungsfälle in der privaten Unfallversicherung ausgewertet, bei welchen Sportarten es am häufigsten zu Unfällen kommt und wie hoch die durchschnittlichen Entschädigungsleistungen ausfallen. Insgesamt wurden im Jahr 2025 6.487 Sportunfälle erfasst.

Die Aussagekraft der Rangliste ist allerdings begrenzt. Sie bildet die Verteilung der bei Ergo gemeldeten Sportunfälle ab, berücksichtigt jedoch nicht, wie viele Menschen die jeweiligen Sportarten ausüben.

Die meisten Unfälle traten beim Fußball auf

Auf die zehn unfallträchtigsten Sportarten entfielen laut dem Versicherer knapp 73 Prozent aller registrierten Fälle.

Mit 2.308 Unfällen beziehungsweise 35,6 Prozent aller Meldungen lag Fußball erneut mit großem Abstand an der Spitze der Statistik. Das entspricht gegenüber dem Vorjahr (VersicherungsJournal 1.7.2025) einem Rückgang um 4,8 Prozent. Die durchschnittliche Leistung je Ereignis betrug 4.806 Euro.

Auf Rang zwei folgte der Skisport mit 1.001 Unfällen beziehungsweise 15,4 Prozent aller Meldungen. Zugleich verursachte er unter den Top-Ten-Sportarten die höchsten Kosten: Pro Unfall wurden durchschnittlich 7.224 Euro ausgezahlt.

Das Fahrradfahren belegt den dritten Rang. Hier registrierte Ergo 579 Unfälle beziehungsweise 8,9 Prozent aller Meldungen. Gegenüber dem Vorjahr ging die Zahl der Fälle um 15,4 Prozent zurück. Die durchschnittliche Leistung pro Unfall lag bei 6.136 Euro. Die Ergo führt den Rückgang auch auf bessere Sicherheitstechnik an Rädern und Autos zurück.

Quelle: Ergo Schaden Controlling, Sportunfälle 2025. n = 6.487 (Bild: Ergo)

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Handball und Reitsport auf den Rängen vier und fünf

Während es auf den ersten drei Rängen gegenüber dem Vorjahr keine Veränderungen gab, tauschen Handball und Reitsport die Plätze vier und fünf.

Handball liegt mit 189 Fällen (2,9 Prozent aller Meldungen) nun auf Rang vier. Die durchschnittliche Entschädigungsleistung betrug 4.440 Euro. Der Reitsport folgt mit 162 Fällen (2,5 Prozent) auf Platz fünf. Hier lag die durchschnittliche Entschädigungsleistung bei 6.501 Euro deutlich höher.

Die Plätze sechs bis zehn entfallen auf Volleyball (145 Unfälle/2,2 Prozent), Basketball (133/2,1 Prozent), Tennis (80/1,2 Prozent), Schlittschuhlaufen (65/1,0 Prozent) und Wassersport (60/0,9 Prozent). Für diese Sportarten teilt die Ergo keine durchschnittlichen Schadensummen mit.

Auch der Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft e.V. (GDV) wertet Sportverletzungen nach Kosten und Häufigkeit aus. Beim Verband landen Fußball, Skisport und allgemein Ballsportarten auf den ersten drei Plätzen (26.11.2025).

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