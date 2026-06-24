Infinma: Diese Berufsunfähigkeitsversicherer sind besonders beitragsstabil

24.6.2026 – Das Institut für Finanz-Markt-Analyse hat eine Umfrage zur Stabilität des Zahlbeitrags in der Berufsunfähigkeitsversicherung durchgeführt. 35 Anbietern wird eine „maximale Beitragsstabilität“ bescheinigt (seit mindestens 21 Jahren keine Erhöhung). „Langjährig beitragsstabil“ (mindestens zehn Jahre keine Anhebung) sind sieben weitere Akteure.

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Die Infinma Institut für Finanz-Markt-Analyse GmbH hat zum siebten Mal die Beitragsstabilität in der Berufsunfähigkeitsversicherung (BU-Versicherung) unter die Lupe genommen. Die Analyse basiert auf einem Fragebogen, den die Produktgeber auszufüllen hatten.

Den Angaben zufolge ging es bei der Untersuchung ausschließlich um die Frage, ob der jeweilige Versicherer in den vergangenen zehn, 15, 20 oder mehr als 20 Jahren auf die Anpassung der Überschussbeteiligung im Bestand der BU-Versicherungen verzichtet hat.

Jörg Schulz (Bild: Infinma)

„Anknüpfungspunkte der Untersuchung waren der Bonussatz und der Sofortverrechnungssatz, die vom Versicherer im angegebenen Zeitraum nicht geändert worden sein sollten. Im Ergebnis müssen die Zahlprämien für die Kunden entsprechend mindestens konstant geblieben oder gesunken sein“, so das Institut.

Infinma: solide und auskömmliche Kalkulation

Dr. Jörg Schulz, einer der beiden Infinma-Geschäftsführer, lässt sich zu den Umfrageergebnissen in einer Pressemitteilung wie folgt zitieren: „Ein Blick in die Informationen aus MindZV zeigt, dass die Risikoergebnisse bei den großen deutschen Lebensversicherern unverändert stabil sind.

Das wirkt sich dann auch auf die Prämien im Bestand aus. Erhöhungen der Zahlprämie im BU-Bestand bleiben die Ausnahme.“

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Umgang mit Kritik am Untersuchungsansatz

Der Fragebogenansatz ist unter Analysten nicht unumstritten. Das ist dieser Leserreaktion von Michael Franke, Geschäftsführer der Franke und Bornberg GmbH, auf eine frühere Untersuchung zu entnehmen. Dies hatte Infinma nicht unbeantwortet gelassen (VersicherungsJournal 21.7.2020) (siehe „Nachträgliche Ergänzung“ unterhalb des eigentlichen Artikels).

Dazu hatte der weitere Infinma-Geschäftsführer Marc Glissmann angemerkt: „Mit der Kritik, eine einfache Abfrage bei den Versicherern wäre der Bedeutung des Themas nicht angemessen, können wir gut leben. Im Hinblick auf die Beitragsstabilität haben komplexere Modelle bislang noch nicht nachweisen können, dass sie zu signifikant besseren Ergebnissen führen.“

Frei drei Dutzend BU-Versicherer mit „maximaler Beitragsstabilität“

Stand 23. Juni 2026 hat Infinma folgenden Gesellschaften „maximale Beitragsstabilität“ – das heißt mindestens 21 Jahre keine Anpassung – attestiert:

Spitzengruppe ist kleiner geworden

Im Vergleich zur vorangegangenen Abfrage (9.5.2025) neu dabei sind die Credit Life, die Debeka und die Signal Iduna. Nicht mehr aufgeführt werden die

Die Gruppe mit „maximaler Beitragsstabilität“ fiel mit aktuell 35 Gesellschaften um zwei kleiner aus als vor Jahresfrist. Seinerzeit wurden die WGV-Lebensversicherung AG und die Zurich Deutscher Herold Lebensversicherung AG nicht mehr aufgelistet, während Concordia Oeco und SV neu hinzugekommen waren (16.11.2023).

Die Liste ist, ergänzt mit zusätzlichen Angaben unter anderem zur Zeitspanne ohne Anpassung der Überschussbeteiligung, auf dieser Infinma-Internetseite zu finden. Dort werden zudem sechs weitere Gesellschaften mit „langjähriger Beitragsstabilität“ (bis zu 20 Jahre) aufgeführt.

Viele Anbieter gaben Zusatzinformationen heraus

Im Rahmen der Umfrage hat das Institut bei den Produktanbietern auch weitere Informationen zur Absicherung der Arbeitskraft erfragt. „Neben konkreten Zahlen zu Leistungsfällen wurde auch nach praktischen Beispielen gefragt. Abgerundet wurde die Umfrage mit Angaben zur Geschäftsentwicklung in den einzelnen Biometriebereichen“, hatte Infinma bei einer vorangegangenen Umfrage erläutert.

Eine aktuelle Liste der besonders auskunftsfreudigen Unternehmen ist auf dieser Internetseite zu finden (Stand: 24. Juni 2026).

Eine systematische Veröffentlichung von Ergebnissen zum Transparenzteil wird von Infinma nicht vorgenommen. Dies wurde in der Vergangenheit folgendermaßen begründet: „Da die Antworten der Versicherer jedoch zum Teil nur für den internen Gebrauch bei Infinma freigegeben wurden, verzichten wir auf eine systematische Veröffentlichung von Ergebnissen zum Transparenzteil.“

Weitere Untersuchungen zur Beitragsstabilität

Auch weitere Analysehäuser haben sich mit der (Beitrags-)Stabilität in der BU-Versicherung beschäftigt. So hat etwa Franke und Bornberg im Map-Report Nummer 943 die stabilsten BU-Versicherer ermittelt (9.3.2026).

Über den Aspekt der Beitragsstabilität hinaus ist auch das „M&M Rating Berufsunfähigkeit“ der Morgen & Morgen GmbH (M&M) angelegt (5.5.2026).

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