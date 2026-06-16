Ist die deutsche Rente sicherer als gedacht?

16.6.2026 – Der Sozialwissenschaftler Dr. Florian Blank argumentiert in einem aktuellen Papier, dass die Deutsche Rentenversicherung finanziell besser aufgestellt sei, als es die aktuelle Rentendebatte vermuten ließe. Zwar sieht auch er Reformbedarf – warnt aber davor, bestimmte Reformen als alternativlos darzustellen.

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Das Wirtschafts- und Sozialwissenschaftliche Institut (WSI) der gewerkschaftsnahen Hans-Böckler-Stiftung schaltet sich mit einem Faktencheck Rente (PDF, 554 KB) in die Rentendebatte ein. Eine von der Bundesregierung eingesetzte Alterssicherungskommission (ASK) arbeitet derzeit Reformvorschläge für die gesetzliche Rente aus (VersicherungsJournal 21.5.2026).

Finanzierungsdaten positiver entwickelt

Die Sozialwissenschaftler argumentieren, dass sich die Finanzierungsdaten der gesetzlichen Rentenversicherung trotz des demografischen Wandels viel positiver entwickelt haben, als es aktuelle Darstellungen nahelegen.

Zur Untermauerung der These setzt Autor Dr. Florian Blank die Rentenausgaben zunächst ins Verhältnis zur Wirtschaftsleistung. So lag der Anteil der Rentenausgaben am Bruttoinlandsprodukt 2024 nach Berechnungen der DRV bei 9,3 Prozent – weniger als 1997 (10,0 Prozent) und 2003 (10,4 Prozent) –, obwohl die Zahl der Rentner im selben Zeitraum um mehr als drei Millionen gestiegen ist.

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Bundeszuschuss zur Rentenversicherung stabil?

Das WSI widerspricht auch der These, dass die Rente durch immer höhere Zuschüsse aus dem Bundeshaushalt gestützt werden müsse, wodurch der Spielraum für Investitionen eingeschränkt werde. Dies hatte unter anderem das Ifo Institut – Leibniz-Institut für Wirtschaftsforschung an der Universität München e.V. errechnet (20.1.2025).

Zwar steige der Bundeszuschuss in absoluten Eurobeträgen, räumt Florian Blank ein. Dies unter anderem, weil sich die Höhe der Zuschüsse an der Entwicklung der Bruttolöhne und Gehälter orientiere. So erhielt die Rentenversicherung im Jahr 2024 bereits 116,9 Milliarden Euro aus Bundesmitteln.

Der Anteil der gesamten Bundesmittel an den Einnahmen der Rentenversicherung sei im Zeitverlauf aber gesunken: von knapp 34 Prozent im Jahr 2003 auf 29 Prozent im Jahr 2024.

Grundsätzlich hat die Politik erhebliche Handlungsspielräume und kann und muss solche Verteilungskonflikte moderieren. Florian Blank, WSI

Bundesmittel dienen der Gegenfinanzierung gesellschaftlicher Aufgaben

Auch gemessen am Bundeshaushalt zeige sich kein kontinuierlicher Anstieg, argumentiert Blank weiter. Der Anteil der Rentenausgaben an den Gesamtausgaben des Bundes lag 2024 bei 24,6 Prozent und damit leicht unter dem Niveau zur Jahrtausendwende (26,3 Prozent im Jahr 2000, 29,8 Prozent im Jahr 2005).

Das WSI verweist darauf, dass es sich beim Bundeszuschuss nicht um klassische Subventionen handele. Die Mittel dienten vielmehr überwiegend der Gegenfinanzierung gesamtgesellschaftlicher Aufgaben, die der Bund der Deutschen Rentenversicherung übertragen habe – etwa im Bereich der Kindererziehung. Kürze der Bund diese Gelder, würde er auf Kosten der Beitragszahler sparen.

Welcher Beitragssatz ist angemessen?

Blank räumt anhand eigener Berechnungen des WSI ein, dass der Beitragssatz zur gesetzlichen Rentenversicherung unter den gegebenen Bedingungen zukünftig von 18,6 Prozent auf rund 22 Prozent ab Ende der 2030er Jahre steigen werde. Auch in den Jahren danach sei mit einem weiteren Anstieg zu rechnen.

Allerdings weist der Politologe das Argument zurück, dass dies eine zu hohe Belastung für Arbeitgeber und Arbeitnehmer sei. „Das ist schlicht der Preis für angemessene Renten“, heißt es hierzu im Bericht. Ob ein Anstieg als „stark“ oder „nicht tragbar“ beurteilt werde, sei letztlich eine politische Wertung.

Zur Einordnung verweist er darauf, dass die Gesamtbelastung der Beschäftigten für die Altersvorsorge bereits heute in einer ähnlichen Größenordnung liege. Neben dem Rentenbeitrag von derzeit 18,6 Prozent sei auch die – weit verbreitete – private Altersvorsorge von rund vier Prozent des Bruttoeinkommens zu berücksichtigen, so dass sich eine Gesamtlast von etwa 22 Prozent ergebe.

Zudem würden internationale Vergleiche zeigen, dass höhere Beitragssätze zur gesetzlichen Alterssicherung keineswegs außergewöhnlich seien. In Österreich liege der Beitragssatz seit Ende der 1980er Jahre stabil bei rund 22,8 Prozent, bei einer stärkeren Beteiligung der Arbeitgeber. Allerdings sind damit in der Alpenrepublik auch höhere Rentenanwartschaften verbunden (Medienspiegel 21.8.2025).

Verhältnis Beitragszahler – Rentner lässt sich positiv beeinflussen

Florian Blank setzt sich auch mit der These auseinander, dass auf immer weniger sozialversicherungspflichtig Beschäftigte immer mehr Rentner kommen würden. Diese Aussage treffe zwar grundsätzlich zu, da sich die Relation im Zuge des demografischen Wandels verschoben habe und weiter verschieben werde.

Die Belastungsentwicklung falle jedoch weniger stark aus als in früheren Jahrzehnten. So verweist er auf Berechnungen, wonach der erwartete Anstieg des Altenquotienten zwischen 2020 und 2040 bei 8,6 Punkten liege und damit unter dem Vergleichszeitraum 1990 bis 2010 (9,9 Punkte). Damit relativiere sich die Vorstellung eines historisch außergewöhnlichen Belastungsschubs.

Darüber hinaus verweist der Wissenschaftler auf eigene Modellrechnungen (PDF, 414 KB), wonach sich das Verhältnis durch aktive Arbeitsmarktpolitik positiv beeinflussen lasse. Etwa durch mehr Beschäftigung Älterer, von Frauen und durch Zuwanderung, sofern diese in sozialversicherungspflichtige Arbeit münde.

In einem günstigen Szenario ließe sich dadurch der Anstieg des Beitragssatzes zur gesetzlichen Rente bis in die 2030er Jahre um rund ein bis gut zwei Prozentpunkte senken.

Sozialwissenschaftler sieht „erhebliche Handlungsspielräume“

Insgesamt äußert sich der Sozialwissenschaftler in seinem Faktencheck zu 13 Thesen. Auch er sieht Reformbedarf im Rentensystem – warnt aber vor Alarmismus. Viele politische Entscheidungen würden als Sachzwänge dargestellt und hinter vielen vermeintlich einfachen Aussagen oder scheinbar alternativlosen Reformvorschlägen verborgen.

„Grundsätzlich hat die Politik erhebliche Handlungsspielräume und kann und muss solche Verteilungskonflikte moderieren beziehungsweise in die eine oder andere Richtung lenken“, so Blank.

„Es gibt dabei kaum harte Sachzwänge, stattdessen geht es in der Rentenpolitik um die Positionierung zu Gerechtigkeitsfragen: Was ist eine faire Rente? Wann soll der Ruhestand erreicht werden und für wen soll er realistischerweise erreichbar sein? Wie viel Lebenszeit soll auch Arbeitszeit sein?“, sagt der Forscher.

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