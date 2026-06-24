Jobmarkt: Bis 2040 erreichen 13,3 Millionen das Renteneintrittsalter

24.6.2026 – Daten des Statistischen Bundesamts verdeutlichen, welch wichtige Rolle die geburtenstarken Jahrgänge der heute 55- bis 64-Jährigen für das Arbeitskräfteangebot in Deutschland spielen. Demnach können die bald in den Ruhestand gehenden Erwerbspersonen rein zahlenmäßig nicht von den jüngeren Altersgruppen ersetzt werden. Ein Grund hierfür ist auch die hohe Erwerbsquote dieser Jahrgänge.

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Das Statistische Bundesamt (Destatis) hat berechnet, wie viele Angehörige der geburtenstarken Jahrgänge der Babyboomer-Generation innerhalb von 15 Jahren in den Ruhestand gehen dürften. Demnach überschreiten bis zum Jahr 2040 rund 13,3 Millionen erwerbstätige beziehungsweise erwerbslose Personen hierzulande das gesetzliche Renteneintrittsalter von derzeit 67 Jahren.

Dies entspricht einem Anteil von 30 Prozent aller sogenannten Erwerbspersonen, die dem Arbeitsmarkt im Jahr 2025 zur Verfügung standen. Somit spielt dieser Trend laut den Studienautoren eine wichtige Rolle für die Entwicklung des Angebots an Arbeitskräften in Deutschland.

Babyboomer-Altersgruppe mit den meisten Erwerbspersonen

Die bald in den Ruhestand gehenden Babyboomer können von den jüngeren Altersgruppen rein zahlenmäßig nicht ersetzt werden. Ein Grund hierfür ist auch die hohe Erwerbsquote dieser Jahrgänge, also der Anteil der Erwerbspersonen an der Bevölkerung.

So gab es unter den 60- bis 64-Jährigen im vergangenen Jahr noch 4,5 Millionen Erwerbspersonen. Das entspricht einer Erwerbsquote von 69,5 Prozent in dieser Altersgruppe. Von den Menschen im Alter von 55 bis 59 Jahren war mit 85,3 Prozent ein noch höherer Anteil am Arbeitsmarkt aktiv.

Diese jüngeren Babyboomer stellten mit 5,5 Millionen die meisten Erwerbspersonen über alle Altersgruppen hinweg. Zusammen umfassten die beiden Altersgruppen zum Jahresende also zehn Millionen Erwerbspersonen.

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Anteile der Erwerbstätigen und Erwerbslosen an der Bevölkerung

Nicht ganz an diese Gesamtzahl der am Jobmarkt aktiven Babyboomer heran kommen die Zahlen der 9,9 Millionen 35 bis 44 beziehungsweise 9,1 Millionen 45 bis 54 Jahre alten Erwerbspersonen.

Noch deutlicher unter der knapp achtstelligen Zahl der Babyboomer liegen die 25- bis 34-Jährigen mit 8,8 Millionen Erwerbspersonen. Von den 4,5 Millionen Erwerbspersonen im Alter unter 25 Jahren stehen viele erst nach Abschluss ihrer Ausbildung vollumfänglich für den Arbeitsmarkt bereit.

Um dem künftigen Arbeitskräftemangel zumindest kurzfristig entgegenzuwirken, diskutiert die Politik unter anderem darüber, die Erwerbsbeteiligung von älteren Menschen zu erhöhen. Doch immer mehr von ihnen stellen sich dem Arbeitsmarkt bereits heute zur Verfügung.

Zahl der Erwerbspersonen nach Altersgruppen (Bild: Destatis)

Mehr als ein Viertel der Erwerbspersonen ist 55 Jahre und älter

Denn 2015 waren noch lediglich rund ein Fünftel (20,7 Prozent) der Erwerbspersonen 55 Jahre und älter. Doch zehn Jahre später lag ihr Anteil bereits bei mehr als einem Viertel (27,0 Prozent).

Dieser Trend ist nicht nur das Ergebnis der zunehmenden Alterung der deutschen Gesellschaft, betonen die Statistiker. Stattdessen spiegele sich in diesen Daten auch wider, dass mehr Menschen bis zum Erreichen des gesetzlichen Rentenalters arbeiten (VersicherungsJournal 22.6.2026).

Ebenso seien Effekte der stufenweisen Anhebung des Renteneintrittsalters auf 67 Jahre (26.3.2026) zu erkennen. So stieg der Anteil der ab 65-Jährigen an allen Erwerbspersonen von 2,5 Prozent im Jahr 2015 auf 4,3 Prozent im Jahr 2025.

Anteil der Erwerbspersonen im Alter ab 55 Jahren an allen Erwerbspersonen in Prozent (Bild: Destatis)

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