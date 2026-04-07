Kfz-Haftpflicht: Diesen Versicherern fuhren die meisten Kunden davon

7.4.2026 – Bei elf der 50 größten Kfz-Haftpflichtversicherer verminderte sich zwischen 2019 und 2024 der Vertragsbestand. Am stärksten verlor die Dialog. Im zweistelligen Prozentbereich büßten HDI, Cosmos und DA Direkt ein. Dies zeigt der „Branchenmonitor 2025: Kraftfahrtversicherung“ von V.E.R.S. Leipzig.

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Der Vertragsbestand in der Kraftfahrzeughaftpflichtversicherung ist in den zurückliegenden Jahren kräftig gestiegen. Zahlen des Gesamtverbands der Deutschen Versicherungswirtschaft e.V. (GDV) zufolge ging es von 2019 auf 2024 um etwa acht Prozent auf rund 71,1 Millionen Stück nach oben.

Große Unterschiede bei der Bestandsentwicklung in der Kfz-Haftpflicht

Auf Ebene der einzelnen Gesellschaften zeigten sich deutlich unterschiedliche Entwicklungen. So hatten nur knapp vier Fünftel der 50 umsatzstärksten Marktteilnehmer Teil an der positiven Entwicklung. Am stärksten wuchs dabei die Rhion Versicherung AG, die ihren Bestand in etwa verzwölffachte (VersicherungsJournal 7.4.2026).

Dies zeigt der „Branchenmonitor 2025: Kraftfahrtversicherung“ von der V.E.R.S. Leipzig GmbH. Die jährlich veröffentlichte Studie enthält Übersichten zu zahlreichen Kennzahlen der 50 größten Marktteilnehmer in der Sparte, die auf rund 90 Prozent Marktanteil kommen. Elf Akteure hatten gegen den Branchentrend Bestandsverluste hinzunehmen.

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Dialog verlor am stärksten

Fünf von ihnen büßten sogar im zweistelligen Prozentbereich ein. Am größten fiel die Verminderung mit über 40 Prozent bei der Dialog Versicherung AG (auf unter 171.550 Verträge) aus.

Um ein Sechstel schrumpfte die Zahl der verwalteten Kontrakte bei der HDI Versicherung AG (auf 1,07 Millionen), um jeweils rund ein Siebtel bei der Cosmos Versicherung AG (auf knapp 574.750) und bei der DA Deutschen Allgemeine Versicherung AG (DA Direkt; auf 485.600).

Einbußen zwischen einem guten Zehntel und einem knappen Elftel hatten die Axa Easy Versicherung AG (auf knapp 128.550 Policen), die Axa Versicherung AG (auf unter 2,42 Millionen) und die Versicherer im Raum der Kirchen Sachversicherung AG (auf knapp 218.600) hinzunehmen.

Zu den Bestandsverlierern auf Sechsjahressicht gehören darüber hinaus auch die Alte Leipziger Versicherung AG, die BGV-Versicherung AG, die Huk-Coburg Haftpflicht-Unterstützungs-Kasse kraftfahrender Beamter Deutschlands a.G. in Coburg und die Öffentliche Feuerversicherung Sachsen-Anhalt (Ösa).

Hintergründe und Bezugshinweis

Keiner der vorgenannten Anbieter verlor in jedem Jahr des Beobachtungszeitraums, alle wuchsen mindestens einmal. Dabei kehrten Cosmos und Ösa nach vier Verlustjahren zuletzt in die Wachstumsspur zurück.

Bei Ersterer drehte die Entwicklung nach einer achtprozentigen Verminderung 2023, die das Unternehmen auf das rückläufige Neugeschäft in den Kraftfahrtsparten zurückgeführt hatte (22.1.2025), zuletzt nur leicht ins Positive (plus 0,7 Prozent). Deutlich stärker legte – ebenfalls 2024 – die Ösa zu (plus 2,6 Prozent).

Zwei weitere Akteure wuchsen nur im ersten Jahr des Betrachtungszeitraums. Bei der Dialog nahm die Schrumpfungsgeschwindigkeit danach von einem Zwölftel auf zuletzt annähernd ein Fünftel zu. Die DA Direkt verlor bis auf eine „rote Null“ im Jahr 2023 zwischen vier und sechs Prozent.

Der „Branchenmonitor 2025: Kraftfahrtversicherung“ enthält zahlreiche weitere Kennzahlen zum Versicherungszweig. Die Daten werden auf Sechsjahressicht dargestellt (2019 bis 2024). Die rund 200-seitige Studie kann als PDF-Version für brutto 1.487,50 Euro inklusive Mehrwertsteuer bei Maik Entrich per E-Mail oder per Telefon unter 0341 24659262 bestellt werden.

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