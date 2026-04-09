Kfz-Versicherung: die fairsten Anbieter für Elektro- und Hybrid-Fahrzeuge
9.4.2026 (€) - Wie Autoversicherungskunden den Service ihres Produktgebers bewerten, wurde in einer Verbraucherumfrage analysiert. Insgesamt schnitten elf Akteure mit „sehr gut“ ab – bei drei Ab- und einem Aufsteiger.
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