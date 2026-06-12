Länder wollen Wegfall der GKV-Familienversicherung abfedern

12.6.2026 – Das „Gesetz zur Stabilisierung der Beitragssätze in der gesetzlichen Krankenversicherung“ stand heute in Berlin gleich zweifach auf der politischen Tagesordnung. Parallel zur ersten Lesung im Parlament haben die Landesregierungen ihre Forderungen beschlossen. Geplant ist unter anderem, den Zugang von Angestellten in die private Krankenversicherung durch eine außerordentliche Erhöhung der Versicherungspflichtgrenze zu erschweren.

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In einer hitzigen Debatte hat der Bundestag am Freitag die geplante Reform der gesetzlichen Krankenversicherung (GKV) diskutiert. Den entsprechenden Gesetzentwurf der Bundesregierung für das sogenannte GKV-Beitragssatzstabilisierungsgesetz (Drucksache 21/6130; PDF; 3,1 MB) hatte das Kabinett Ende April beschlossen (VersicherungsJournal 29.4.2026).

Demnach hat die dramatische Finanzlage der Krankenkassen in den vergangenen Jahren zu historisch hohen GKV-Zusatzbeitragssätzen geführt. Hauptursache seien steigende Ausgaben.

Laut dem Gesetzentwurf ist 2027 von einer Deckungslücke von 15,3 Milliarden Euro auszugehen, die bis 2030 auf rund 40 Milliarden Euro ansteigen könne. Das Reformpaket sieht daher Einsparungen und zusätzliche Einnahmen vor, die bereits im kommenden Jahr wirksam werden sollen.

GKV-Reform zielt auf einnahmenorientierte Ausgabenpolitik ab

Im Rahmen einer „einnahmenorientierten Ausgabenpolitik“ sollen die GKV-Beiträge stabilisiert werden, indem die Ausgaben in Einklang mit den Einnahmen gebracht werden. Hierdurch soll die GKV 2027 um 16,3 Milliarden Euro entlastet werden und im Jahr 2030 um bis zu 38,1 Milliarden Euro.

Um einen Anteil an der Beitragssatzstabilisierung zu leisten, soll der Bund die Rückzahlung der an die GKV gewährten Darlehen von insgesamt 5,6 Milliarden Euro verschieben. Zudem will der Bund die Beitragspauschale für die Bezieher von Grundsicherung stufenweise anheben, wie beispielsweise Andreas Storm, Vorstandsvorsitzender der DAK-Gesundheit, laut Medienberichten gefordert hatte.

Zugleich soll zwar der Bundeszuschuss an den Gesundheitsfonds ab 2027 um zwei Milliarden Euro auf 12,5 Milliarden Euro reduziert werden. Doch mit einem weiteren Gesetzgebungsverfahren soll ab 2028 eine Abgabe auf zuckergesüßte Getränke eingeführt werden, deren Mehreinnahmen der GKV zugutekommen sollen (VersicherungsJournal Medienspiegel 14.4.2026).

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Leistungskatalog der gesetzlichen Krankenversicherung gekürzt

Auch die Krankenkassen sind von den geplanten Sparmaßnahmen betroffen. So sollen ihre Verwaltungskosten dauerhaft gedeckelt und ihre Werbeausgaben halbiert werden. Begrenzt werden demnach auch die Vergütungen für außertariflich beschäftigte Führungskräfte bei Krankenkassen und ihren Landesverbänden, des Medizinischn Dienstes der Krankenversicherung (MDK) und den Kassenärztlichen Vereinigungen.

Außerdem stehen demnach aber auch Kürzungen im Leistungskatalog der Krankenkassen an. Konkret sollen die Festzuschüsse beim Zahnersatz um zehn Prozent sinken. Die Zuzahlungsbeträge werden hingegen um 50 Prozent auf mindestens 7,50 Euro und höchstens 15 Euro erhöht.

Daneben entfällt die Erstattung von Cannabisblüten durch die GKV. Ebenso werden homöopathische und anthroposophische Arzneimittel sowie entsprechende Leistungen – auch als zusätzliche Satzungsleistungen der Kassen – ausgeschlossen. Wegfallen soll zudem die Abrechnung für ein anlassloses Ganzkörper-Screening zur Früherkennung von Hautkrebs.

Abschläge bei der beitragsfreien Familienversicherung vorgesehen

Auf die Mitglieder der GKV kommen dagegen Abschläge bei der beitragsfreien Familienversicherung zu. Sie umfasst den Plänen zufolge weiterhin die Kinder der Versicherten, aber nicht mehr alle Ehegatten und eingetragenen Lebenspartner ohne Einkommen von mehr als 603 Euro im Monat.

Die beitragsfreie Mitversicherung wird demnach zukünftig begrenzt auf Partner mit Kindern unter sieben Jahren beziehungsweise zu pflegenden Angehörigen sowie Menschen, die die Regelaltersgrenze erreicht haben.

In allen anderen Fällen sollen die Mitglieder für ihre derzeit noch beitragsfrei mitversicherten Partner zukünftig einen Zuschlag von 2,5 Prozent der beitragspflichtigen Einnahmen zahlen.

Höhere Beitragsbemessungsgrenze und Versicherungspflichtgrenze

Vorgesehen ist für das kommende Jahr darüber hinaus, die Beitragsbemessungsgrenze (BBG) und die auch Versicherungspflichtgrenze genannte Jahresarbeitsentgeltgrenze (JAEG) – per außerordentlicher Erhöhung – um jeweils 300 Euro im Monat anzuheben.

Letzteres führt dazu, dass Angestellte 3.600 Euro pro Jahr mehr verdienen müssen, um in die private Krankenversicherung (PKV) wechseln zu dürfen. Dieses Vorhaben stößt deshalb beim Verband der Privaten Krankenversicherung e.V. (PKV-Verband) auf heftige Kritik.

Zusammen mit der regulären Anhebung müssten Angestellte künftig voraussichtlich über 84.400 Euro verdienen, um die GKV verlassen zu können, rechnet der Branchenverband der Privatversicherer vor. „Fast eine Million Menschen in Deutschland verlieren dadurch ihre Wahlfreiheit.“

Alle Versicherten profitieren von Wettbewerb zwischen GKV und PKV

Doch: „Ohne den Zugang der Angestellten zur privaten Krankenversicherung steht der Wettbewerb zwischen GKV und PKV vor dem Aus“, heißt es weiter. Vom Wettbewerb um das bessere Preis-Leistungs-Verhältnis „profitieren alle Versicherten – gleichwohl ob gesetzlich oder privat versichert“.

Die Bundesregierung hebe die Einkommensgrenze, ab der Angestellte in die PKV dürfen, demnach zudem gegen den Willen der Bevölkerung an, erklärt der Verband anlässlich seiner Jahrestagung.

Denn laut einer repräsentativen Umfrage der Meinungsforscher der Insa-Consulere GmbH wünschen sich 52 Prozent der Menschen hierzulande, dass Angestellte unabhängig von ihrem Einkommen zwischen gesetzlicher und privater Krankenversicherung wählen können sollten. Lediglich 15 Prozent der Teilnehmer lehnen diese Forderung ab. Ein Drittel ist unentschieden oder macht keine Angaben.

Die Privatversicherten stützen das deutsche Gesundheitswesen

Thomas Brahm (Bild: PKV-Verband)

Laut Thomas Brahm, Vorsitzender des PKV-Verbands, müssen die Versicherten im Mittelpunkt der Reformen im Gesundheitssystem stehen.

„Die von der Bundesregierung geplante Einschränkung von Wettbewerb und Wahlfreiheit steht im klaren Widerspruch zu diesem Leitbild“, kritisiert er.

„Gerade das kapitalgedeckte System der PKV ist generationengerecht finanziert und auf den demografischen Wandel vorbereitet“, so Brahm weiter (30.4.2026). „Mit ihrem Mehrumsatz von über 15,5 Milliarden Euro stützen die Privatversicherten das deutsche Gesundheitswesen.“

Dringend notwendige Strukturreformen in der gesetzlichen Kranken- und Pflegeversicherung würden jedoch verschleppt, wenn die Beitragsbemessungsgrenzen steigen sollen. Für Brahm ist dies „ein verheerendes Signal für den Wirtschaftsstandort und die jüngeren Generationen“.

Bundesrat bringt Änderungsvorschläge in die Gesetzgebung ein

Nina Warken (Bild: Jan Pauls)

Den Gesetzentwurf von Bundesgesundheitsministerin Nina Warken (CDU) hat der Bundestag nach der einstündigen ersten Lesung zur weiteren Beratung an die zuständigen Ausschüsse überwiesen. Federführend ist der Gesundheitsausschuss des Parlaments.

Parallel hat sich am Freitagvormittag auch der Bundesrat mit dem Reformpaket befasst. In ihrem dabei gefassten Beschluss kritisiert die Länderkammer mehrere Punkte des geplanten Reformpakets.

In ihrer Stellungnahme schlagen die Landesregierungen vor, zahlreiche Einzelregelungen im Gesetzentwurf zu streichen oder zu überarbeiten. Dazu gehören die Streichung des Facharztvorbehalts in der Kieferchirurgie und die Entbudgetierung der Kinder- und Jugendmedizin.

Änderungen bei der Familienversicherung sollen abgefedert werden

Auch die vorgesehenen Änderungen bei der Familienversicherung sieht der Bundesrat demnach kritisch. Gefordert wird unter anderem, die Besonderheiten bei familiengeführten landwirtschaftlichen Betrieben zu berücksichtigen, in denen Ehepartner oft ohne eigenes Einkommen mitarbeiten. Es sei sicherzustellen, dass insbesondere die soziale Absicherung von Frauen gewährleistet bleibe.

Außerdem befürchten die Länder Härten für ältere Personen, deren Familienmodell jahrzehntelang darauf beruhte, dass nur ein Ehepartner berufstätig ist. Sie fordern daher ausreichende Übergangsfristen und eine befristete Altersgrenze, um soziale Härten abzuschwächen.

Die Bundesregierung kann sich zu der Stellungnahme des Bundesrates positionieren. Dann ist der Bundestag am Zug. Wenn er das Gesetz beschlossen hat, kommt es erneut in die Länderkammer, die dann entscheidet, ob sie den Vermittlungsausschuss anruft oder das Gesetz passieren lässt.

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