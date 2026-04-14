Makler und Kfz-Versicherung: Im Spagat zwischen Aufwand und Ertrag
14.4.2026 (€) - Welchen Stellenwert die Sparte für unabhängige Vermittler derzeit hat und wie dieser künftig ausfällt, wurde in einer aktuellen Studie ermittelt. Gemessen wurden auch die gefühlte Konkurrenz durch Vergleichsportale und die Bedeutung von Pools bei der Geschäftsanbahnung.
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