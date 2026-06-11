Private Krankenversicherung: Riesige Unterschiede bei der Finanzstärke der Marktgrößen

11.6.2026 – Im aktuellen Map-Report 944 wurden die privaten Krankenversicherer einer Analyse der Solvabilitätsquoten nach dem Aufsichtsregime Solvency II unterzogen. Die Spannbreite der SCR-Bedeckungsquoten (ohne Hilfsmaßnahmen) unter den Marktgrößen ist gewaltig. Sie reicht von 244 Prozent (Hansemerkur AG) bis fast 581 Prozent (Bayerische Beamtenkrankenkasse).

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Zum Jahresende 2025 betrug die Netto-SCR-Solvenzquote (also ohne Übergangsmaßnahmen und Volatilitätsanpassung) der deutschen privaten Krankenversicherer 480,2 Prozent. Dies entspricht einer leichten Verminderung um knapp drei Prozentpunkte, wie dem Map-Report Nummer 944 – „Solvabilität im Vergleich 2016 bis 2025“ zu entnehmen ist.

Übersicht über 36 private Krankenversicherer

Datenbasis sind die SFCR-Berichte der Unternehmen. Hintergrund: Die deutschen Versicherer mussten ihre per Ende 2025 festgestellte Finanzstärke in SFCR-Berichten darlegen und diese (als Solo-Unternehmen) bis zum 8. April 2026 auf ihren Internetseiten veröffentlicht haben.

Wie aus dem Datenmaterial weiter hervorgeht, verwendeten fast alle Krankenversicherer die Standardformeln. Nur die Allianz Private Krankenversicherungs-AG, die Axa Krankenversicherung AG, die DKV Deutsche Krankenversicherung AG und die Generali Deutschland Krankenversicherung AG griffen auf vollständig interne Modelle zurück.

Mit erneut der Axa, der Envivas Krankenversicherung AG, der Generali, der Huk-Coburg-Krankenversicherung AG, der Signal Iduna Krankenversicherung a.G. und der Versicherer im Raum der Kirchen Krankenversicherung AG (VRK) sowie neuerdings der Barmenia Krankenversicherung AG und der Inter Krankenversicherung AG nutzten acht Anbieter nur die Volatilitätsanpassung.

Die Allianz und die Gothaer Krankenversicherung AG verwendeten zusätzlich das Rückstellungstransitional.

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Platzhirsche: Nettoquoten von 581 bis 244 Prozent

Die Basis-Solvenzquoten bewegen sich zwischen 1.130 Prozent bei der Münchener Verein Krankenversicherung a.G. und 192 Prozent bei der nicht in der Vollversicherung aktiven Ergo Krankenversicherung AG (VersicherungsJournal 11.5.2026).

Auch unter den zwölf größten Akteuren mit mehr als 1,8 Milliarden Euro verdienten Bruttobeiträgen (2025) streuten die Nettoquoten immens. Sie liegen zwischen knapp 581 Prozent bei der Bayerischen Beamtenkrankenkasse AG (BBKK) und 244 Prozent bei der Hansemerkur Krankenversicherung AG. Besser als der Marktdurchschnitt agierten neben der BBKK nur noch die Signal Iduna und die Hallesche.

Auf Werte zwischen knapp 449 und fast 340 Prozent kamen die Allianz, die Barmenia, der Debeka Krankenversicherungsverein a.G. und die DKV. Bei jeweils um die 300 Prozent lagen die Continentale, die Generali und die Axa, bei gut 258 Prozent die Huk-Coburg und bei rund 244 Prozent die Hansemerkur AG.

Plus und Minus bei den größten Marktteilnehmern

Bei den Platzhirschen waren mehrheitlich Verschlechterungen im Vergleich zum Vorjahr zu beobachten. Steigerungen gab es nur bei der Huk-Coburg (plus knapp vier Prozentpunkte), bei der DKV und der Debeka (plus etwas unter beziehungsweise über 20 Punkte) sowie bei der Allianz (plus mehr als 60 Prozentpunkte). Prozentual lagen die Zuwachsraten zwischen 1,4 Prozent (Huk-Coburg) und einem Sechstel (Allianz).

Bei allen anderen Branchenschwergewichten fiel die Quote niedriger aus als ein Jahr zuvor. Am stärksten war dies bei der Continentalen der Fall, deren Quote sich in etwa halbierte. Ein vergleichsweise starker Rückgang um ein Sechstel war bei der Halleschen zu beobachten. Bei den übrigen Marktgrößen zeigte die Kurve zwischen gut acht und knapp fünf Prozent nach unten.

Weitere Studiendetails und Bezugshinweis

Der 122-seitige Map-Report Nummer 944 – „Solvabilität im Vergleich 2016 bis 2025“ ist bei der Franke und Bornberg GmbH erschienen. Er enthält neben Übersichten zu den Bedeckungsquoten von 74 Lebens- (7.5.2026, 1.6.2026) und 36 privaten Krankenversicherern auch Übersichten zu den Beitragseinnahmen (18.5.2026, 4.6.2026).

Erstmals aufgelistet werden auch Daten von Schaden-/Unfallversicherern – und zwar der 50 nach verdienten Bruttobeiträgen größten Marktakteure. Das Heft kann als E-Paper ab brutto 589,05 Euro über die Bestellseite von Franke und Bornberg erworben werden.

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