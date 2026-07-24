Reform der privaten Altersvorsorge: Studie zeigt hohen Beratungsbedarf

24.7.2026 – Die Ausweitung der staatlichen Förderung für die private Altersvorsorge (VersicherungsJournal 8.5.2026) stößt auf breite Zustimmung. 71,5 Prozent der Bundesbürger befürworten das Altersvorsorgereformgesetz. Das zeigt eine repräsentative Umfrage der Civey GmbH im Auftrag der Liechtenstein Life Assurance AG unter 2.000 Personen ab 18 Jahren, die nicht im Rentenalter sind.

Zustimmung Altersvorsorgereform (Bild: Wenig)

Gleichzeitig stimmen aber nur 10,8 Prozent der Befragten der Aussage zu, dass sie persönlich von der beschlossenen Reform der privaten Altersvorsorge profitieren werden. 67,2 Prozent verneinen dies ausdrücklich, 22,0 Prozent zeigen sich unentschieden.

Mit zunehmendem Alter wächst die Skepsis, von der Reform profitieren zu können: Während 78 Prozent der über 50-Jährigen keinen persönlichen Nutzen erwarten, sind es bei den 18- bis 29-Jährigen 61 Prozent. Am zuversichtlichsten zeigen sich die 30- bis 39-Jährigen – knapp jeder Vierte (23,4 Prozent) rechnet mit Verbesserungen.

Persönliche Erwartung an die Altersvorsorgereform (Bild: Wenig)

„Die Umfrageergebnisse legen damit nahe, dass eine verständliche Information und Aufklärung der Bevölkerung für die Umsetzung der Reform von großer Bedeutung sein wird. Vermittler können eine wichtige Rolle übernehmen, wenn es darum geht, individuelle Vorteile und einen bestmöglichen Mix für die persönliche Altersvorsorge und Absicherung zu ermitteln“, heißt es hierzu im Pressetext zur Studie.

Mirko Wenig

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