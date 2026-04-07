Riester-Neurentner erhielten 2025 im Schnitt über 345 Euro pro Monat

7.4.2026 – Die fast 265.000 neu in der Auszahlungsphase befindlichen Riester-Verträge kamen 2024 durchschnittlich auf über 200 Euro mehr als die gut 1,3 Millionen Riester-Rentner insgesamt. Die nur laufend ausbezahlte Rente für die Neufälle lag mit knapp 98,40 Euro um knapp elf Euro höher als bei allen solchen Verträgen in der Auszahlungsphase insgesamt. Dies zeigt die kürzlich vom BMF vorgelegte „Riester-Auszahlungsstatistik“. Im Vergleich zum Vorjahr zeigt die Kurve teils deutlich nach oben.

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Ende 2023 befanden sich fast 1,2 Millionen Riester-Verträge in der Auszahlungsphase. Laut der kürzlich vom Bundesministerium der Finanzen (BMF) zum dritten Mal nach der Premiere im Vorvorjahr (VersicherungsJournal 23.4.2024) vorgelegten „Riester-Auszahlungsstatistik“ lag die monatliche Rentenhöhe über alle aufgeführten Auszahlungsformen im Schnitt bei fast 145 Euro.

Fünf Auszahlungsformen für Riester-Verträge

Die fünf Auszahlungsformen sind

laufende Alters- oder Erwerbsminderungsrenten,

laufende Alters- oder Erwerbsminderungsrenten mit einmaliger Teilkapitalauszahlung von bis zu 30 Prozent,

einmalige Abfindung einer Kleinbetragsrente (§ 93 EStG),

laufende Leistung an die Hinterbliebenen,

sonstige Zahlungsformen (zum Beispiel nach Beginn der Auszahlungsphase unmittelbar an die Leistungsempfänger ausgezahlte Zulagen).

Betrachtet man nur die Gruppe der Riester-Rentner mit einer laufenden Alters- oder Erwerbsminderungsleistung (Einfachrentenbezug), so hat das Ministerium einen durchschnittlichen Betrag von 1.051,22 Euro errechnet. Das bedeutet eine Monatsrente von 87,60 Euro (25.3.2026).

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Besonderheiten bei der Interpretation der Daten

Bei der Interpretation der Riester-Auszahlungsstatistik sind laut BMF eine ganze Reihe von Besonderheiten zu beachten. So erhielten Empfänger der Auszahlungsformen mit Abfindung oder Teilkapitalauszahlung im ersten Leistungsjahr teils sehr hohe Leistungsbeiträge.

Im Folgejahr würden die abgefundenen Personen dann „in der Regel“ nicht mehr als Bestandsfälle erfasst. Bei denjenigen mit Teilkapitalauszahlung fielen die Leistungsbeiträge ab dem Folgejahr deutlich niedriger aus.

Das Ministerium weist ferner darauf hin, dass aktuelle Bestandsfälle kaum lange Ansparphasen aufweisen könnten, da die Förderung der Riester-Rente erst 2002 begonnen habe. Deshalb erwartet das Ministerium, „dass sich die Auszahlungsbeträge bei zukünftigen Auswertungen erhöhen werden, wenn vermehrt Leistungsempfänger mit längeren Riester-Ansparphasen in die Auszahlung gelangen“.

Neufälle 2024 mit im Schnitt höherer Riester-Rente

Betrachtet man nur die Neufälle des Jahres 2024, so zeigt sich, dass die 264.233 (2023: 243.837) neuen Auszahlungsempfänger 1.095,1 (905,7) Millionen Euro erhielten. Das entspricht einer monatlichen Rentenzahlung von im Schnitt (arithmetisches Mittel) 345,38 (309,52) Euro.

Darin eingerechnet sind auch die einmaligen Abfindungen einer Kleinbetragsrente von im Schnitt 4.861,05 (4.618,07) Euro sowie die laufenden Leistungen inklusive der einmaligen Teilkapitalauszahlung in Höhe von durchschnittlich 7,139,57 (6.651,10) Euro, jeweils für das Berichtsjahr.

Zum Vergleich: Für alle Riester-Rentner (Gesamtbestand in der Auszahlungsphase) werden vom Ministerium Werte von 4.606,71 (2023: 4.342,80) Euro (Abfindungen von Kleinbetragsrenten) beziehungsweise 6.621,97 (2023: 5.604,09 Euro) (laufende Zahlungen inklusive Teilkapitalauszahlungen) aufgeführt.

Laufende Renten der 2024er-Neufälle im Schnitt etwas höher

An den mehr als eine Viertelmillion Neufällen hat die Gruppe der Riester-Rentner mit allein einer laufenden Alters- oder Erwerbsminderungsleistung (Einfachrentenbezug) einen Anteil von 32,2 Prozent.

Für diese hat das Ministerium einen durchschnittlichen Auszahlungsbetrag von 1.180,83 Euro pro Jahr errechnet. Das bedeutet eine Monatsrente von 98,40 Euro, was 10,80 Euro über dem Betrag aller Personen mit nur laufender Zahlung in der Auszahlungsphase liegt.

Die Gruppe der Neufälle mit mehreren Verträgen in der Auszahlungsphase kommt mit 8.739 Personen auf einen Anteil von 3,3 Prozent. An sie fließen im Jahr 5.729,31 Euro, was einer monatlichen Rentenzahlung von 477,44 Euro entspricht.

2023er-Neufälle mit niedrigeren laufenden Renten

Zum Vergleich: An die 243.837 Neufälle des Jahres 2023 waren 1.025,5 Millionen Euro ausgezahlt worden. Das entsprach einer monatlichen Rentenzahlung von im Schnitt (arithmetisches Mittel) 264,55 Euro. Dies sind etwa 45 Euro weniger als bei den Neufällen des Jahres 2023.

Für die Riester-Rentner nur mit einer laufenden Leistung hatte sich aus den Ministeriumsdaten ein durchschnittlicher Auszahlungsbetrag von 1.104,85 Euro pro Jahr errechnet. Das bedeutete eine Monatsrente von 92,07 Euro, was fast über sechs Euro unter dem entsprechenden Betrag der Neufälle 2024 liegt.

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