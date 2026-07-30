So lief das Geschäft 2025 mit Rürup-Policen

---------AdvertisingPlace---------

30.7.2026 – Im vergangenen Jahr verzeichneten die deutschen Lebensversicherer einen Neuzugang von 110.339 Basisrentenverträgen. Das geht aus der Mitte Juni vom Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft e.V. (GDV) im Internet veröffentlichten Zahlensammlung „Altersvorsorge in Zahlen“ hervor (VersicherungsJournal 17.6.2026).

In der Publikation werden die vollständigen Geschäftszahlen der Sparte für das Geschäftsjahr 2025 dargelegt. Dies umfasst unter anderem die Bestands- und Neugeschäftsentwicklung in den verschiedenen Produktgruppen, wie etwa den Renten- und Pensions- (19.6.2026) sowie Invaliditätsversicherungen (30.6.2026).

Die Zahl war zum fünften Mal in Folge sechsstellig. Allerdings zeigte die Kurve im Vergleich zum Vorjahr erneut nach unten. Das Minus fiel mit einem Sechstel um ein Vielfaches stärker aus als vor Jahresfrist (15.7.2025). Zuvor waren mehrmals Steigerungsraten im zweistelligen Prozentbereich zu beobachten (26.7.2024, 21.7.2023, 29.7.2022). Bis 2018 war der Neuzugang elfmal zurückgegangen. Zum Vergleich: 2011 waren es letztmals über 200.000 Neuverträge, 2007 sogar noch über 300.000.

Der Gesamtbestand erhöhte sich nach GDV-Angaben um über drei Prozent auf gut 2,9 Millionen Rürup-Policen. In den vier Jahren davor war es zwischen knapp vier und fünf Prozent nach oben gegangen. Ein Bestandsausbau im zweistelligen Prozentbereich gelang der Assekuranz zuletzt im Jahr 2012.

---------AdvertisingPlace---------

---------AdvertisingPlace---------