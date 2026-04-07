So stark stiegen die Gesundheitsausgaben im Jahr 2024

7.4.2026 – Die Gesundheitsausgaben in Deutschland haben 2024 mit 538,2 Milliarden Euro einen neuen Höchststand erreicht. Das berichtet das Statistische Bundesamt (Destatis). Pro Einwohner entspricht dies 6.444 Euro im Jahr. Wie Destatis weiter mitteilt, stiegen die Ausgaben gegenüber 2023 um 7,6 Prozent oder 37,9 Milliarden Euro. In den vergangenen 30 Jahren haben sie sich mehr als verdreifacht.

Die größten Ausgabenträger waren erneut die gesetzliche Krankenversicherung mit 300,8 Milliarden Euro (55,9 Prozent) und private Haushalte mit 65 Milliarden Euro (12,1 Prozent). Es folgen die soziale Pflegeversicherung mit einem Anteil von zwölf Prozent und die private Krankenversicherung mit acht Prozent an den gesamten Ausgaben. Öffentliche Haushalte trugen fünf Prozent bei.

Gesundheitsausgaben 2024 nach Trägern (Bild: Destatis)
Gesundheitsausgaben 2024 nach Trägern (Bild: Destatis)

Den stärksten Ausgabenanstieg binnen Jahresfrist hatte die soziale Pflegeversicherung mit 11,3 Prozent beziehungsweise 6,5 Milliarden Euro zu verzeichnen. Dieser sei insbesondere auf die weiter gestiegenen Kosten im Zusammenhang mit Pflegegeld und Pflegesachleistungen sowie die Leistungszuschläge für vollstationäre Eigenanteile nach § 43c SGB XI zurückzuführen.

Bereits an zweiter Stelle folgte die private Krankenversicherung, bei der die Ausgaben gegenüber dem Vorjahr um 9,7 Prozent auf 44,8 Milliarden Euro zulegten. In der gesetzlichen Krankenversicherung war ein Anstieg von 7,3 Prozent zu verzeichnen, die privaten Haushalte und Organisationen gaben 5,3 Prozent mehr aus als im Vorjahr.

Fast die Hälfte der Ausgaben (259,4 Milliarden Euro) entfiel auf ambulante Einrichtungen wie Arztpraxen und Apotheken, während 36,7 Prozent in die Krankenhäuser und stationäre Pflege flossen. Besonders stark stiegen die Kosten für pflegerische Leistungen (um 11,6 Prozent) und Arzneimittel (um 9,3 Prozent). Weitere Details können der Destatis-Webseite entnommen werden.

Mirko Wenig

Wie beurteilen Sie diesen Artikel?
Artikel-Werkzeuge für Sie
Diese Seite empfehlen
Schlagwörter zu diesem Artikel
Weitere Artikel der Ausgabe vom 7.4.2026
Diese Artikel könnten Sie noch interessieren
Ihr Wissen und Ihre Meinung sind gefragt

Ihre Leserbriefe können für andere Leser eine wesentliche Ergänzung zu unserer Berichterstattung sein. Bitte schreiben Sie Ihre Kommentare unter den Artikel in das dafür vorgesehene Eingabefeld.

Die Redaktion freut sich auch über Hintergrund- und Insiderinformationen, wenn sie nicht zur Veröffentlichung unter dem Namen des Informanten bestimmt ist. Wir sichern unseren Lesern absolute Vertraulichkeit zu. Schreiben Sie bitte an redaktion@versicherungsjournal.de.

Allgemeine Pressemitteilungen erbitten wir an meldungen@versicherungsjournal.de.

WERBUNG
Werben im Extrablatt

Mit einer Anzeige im Extrablatt erreichen Sie mehr als 11.000 Menschen im Versicherungsvertrieb, überwiegend ungebundene Vermittler. Über die Konditionen informieren die Mediadaten.

WERBUNG
Noch erfolgreicher Kundengespräche führen

Geraten Sie in Verkaufssituationen immer wieder an Grenzen?
Wie Sie unterschiedliche Persönlichkeitstypen zielgerichtet ansprechen, erfahren Sie im Praktikerhandbuch „Vertriebsgötter“.

Interessiert? Dann können Sie das Buch ab sofort zum vergünstigten Schnäppchenpreis unter diesem Link bestellen.