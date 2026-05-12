So verändert sich der Stellenwert der Altersvorsorge

12.5.2026 – Die Altersvorsorge bleibt das mit Abstand wichtigste Sparmotiv für deutsche Verbraucher. Das zeigt die aktuelle Frühjahrsumfrage des Verbandes der Privaten Bausparkassen. An zweiter und dritter Stelle liegen der (aufgeschobene) Konsum vor dem Wohneigentum. Knapp dahinter folgt die Kapitalanlage. Bis auf das Wohneigentum verloren alle Spargründe deutlich. Die Kapitalanlage schnitt nur selten besser ab, das Wohneigentum nur selten noch schlechter.

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Das zweckgerichtete Sparen genießt unter den Bundesbürgern einen erneut gestiegenen Stellenwert. Dies ist ein Ergebnis der aktuellen, am Mittwoch veröffentlichten Frühjahrsumfrage des Verbandes der privaten Bausparkassen e.V.

Für die dreimal jährlich durchgeführte Untersuchung zum Sparverhalten lässt der Verband das Marktforschungsinstitut Kantar GmbH jeweils 2.006 Bundesbürger ab 14 Jahren befragen. Die aktuelle Umfrage wurde im März durchgeführt.

Sparquote steigt immer weiter an

Demnach ist der Anteil des zweckgerichteten Sparens auf fast 50 Prozent gestiegen. Vor nicht allzu langer Zeit lag dieser mehrmals nur bei knapp über 40 Prozent (VersicherungsJournal 18.7.2023, 7.11.2023).

Mit 49,2 Prozent liegt der Anteil so hoch wie seit sieben Jahren nicht mehr. Der historische Tiefstwert von unter 40 Prozent wurde in der Sommerumfrage vor vier Jahren (13.7.2022) gemessen.

Den Angaben zufolge ist die Sparquote in den niedrigen Altersgruppen sowie bei höherem Bildungsabschluss deutlich überdurchschnittlich ausgeprägt. In Bezug auf das Merkmal Geschlecht teilt der Verband mit, dass die mittlerweile bei den Männern leicht überdurchschnittlich ausgeprägt ist.

So gaben 62 Prozent der Unter-30-Jährigen an, derzeit Geld für bestimmte Zwecke zurückzulegen. Bei den 30- bis 39-Jährigen waren es noch 51 Prozent. Am niedrigsten fiel die Quote der zweckgerichteten Sparer bei den Senioren ab 60 Jahren mit lediglich 38 Prozent aus.

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Altersvorsorge baut trotz Verlusten Spitzenposition aus

An erster Stelle bei den Sparmotiven liegt weiterhin die „Altersvorsorge“, auch wenn der aktuell Zustimmungswert um vier Prozentpunkte auf knapp 59 Prozent nachgab. Erneut am zweitwichtigsten ist den Befragten das Sparen für größere Anschaffungen, das etwas mehr als vier Prozentpunkte verlor (auf 43 Prozent).

An dritter Stelle rangiert das Sparmotiv „Erwerb/Renovierung von Wohneigentum“. Nach einem deutlichen Zuwachs bei der vorigen Umfrage (19.12.2025) zeigte die Kurve aktuell wieder leicht nach unten (minus einen Prozentpunkt auf 36 Prozent). Da der Spargrund „Kapitalanlage“ fünf Prozentpunkte (auf 35 Prozent) verlor, fiel er wieder hinter das Wohneigentum auf Rang vier zurück.

Deutlich unwichtiger geworden ist das Sparmotiv „Notgroschen/Reserve“, dessen Anteil sich von 7,7 auf 3,3 Prozent mehr als halbierte. Leicht vermindert auf 2,2 Prozent hat sich der Anteil für die Ausbildung der Kinder.

Sparmotive im Langfristvergleich

Im Langfristvergleich bedeutet der aktuelle Zustimmungswert für das Motiv Altersvorsorge den achthöchsten in den letzten 34 Auflagen der Umfrage. Der Höchstwert wurde in der vorangegangenen Umfrage mit fast 36 Prozent erreicht. Der Tiefststand (unter 50 Prozent) war in der Sommerumfrage vor vier Jahren zu beobachten (8.7.2021).

Ganz anders sieht es beim (aufgeschobenen) Konsum aus. Nur dreimal im Betrachtungszeitraum fiel der Wert noch niedriger aus. Der Tiefstwert wurde in der Herbstumfrage vor drei Jahren gemessen (7.11.2023). Der absolute Höchstwert aus der Sommerumfrage vor zwölf Jahren (10.7.2014) ist fast 22 Prozentpunkte entfernt.

Wohneigentum bleibt weit hinter Bestwert zurück

Ein ähnliches Bild wie beim (aufgeschobenen) Konsum zeigt sich auch beim Wohneigentum. Der Zustimmungswert lag seit Anfang 2015 nur dreimal auf noch niedrigerem Niveau. Der Tiefststand von unter 30 Prozent wurde in der Sommerumfrage vor sieben Jahren (25.7.2019) erreicht. Der absolute Höchststand aus der Herbstumfrage vor zwölf Jahren lag um fast 18 Prozentpunkte höher (2.12.2014) als aktuell.

Die Kapitalanlage, die in der Frühjahrsumfrage des vorletzten Jahres mit über 40 Prozent ihr bestes Ergebnis seit 2008 erzielt hatte (7.5.2024), kommt aktuell auf den vierthöchsten Zustimmungswert. Der Tiefststand war mit unter 24 Prozent in der Herbstumfrage vor neun Jahren zu beobachten (17.11.2017).

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