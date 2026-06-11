So viele Personen sind im Notlagentarif versichert

11.6.2026 – Ende 2025 betrug die Zahl der Versicherten im Notlagentarif (§ 153 VAG) rund 94.700. Das ist dem PKV-Rechenschaftsbericht 2026 zu entnehmen. Diesen hat der Verband der Privaten Krankenversicherung e.V. (PKV-Verband) am Mittwoch veröffentlicht.

Das entspricht einer Zunahme um etwa 5.600 Personen beziehungsweise 6,3 Prozent im Vergleich zum Jahr zuvor, als es um 2.000 Versicherte (plus 2,3 Prozent) nach oben gegangen war (10.6.2025). Auch in den beiden Jahren davor hatte die Kurve nach oben gezeigt (19.6.2024, 16.6.2023), nachdem es zuvor vier Rückgänge gegeben hatte.

Entwicklung (Bild: Wichert)

Die aktuelle Zahl bedeutet ein neues Sechsjahreshoch. Der Tiefststand seit der Einführung des Sozialtarifs (27.5.2013, 14.6.2013) wurde 2021 erreicht (3.3.2022). In der Spitze waren es 114.400. Der Anteil an den rund 8,78 Millionen Vollversicherten (8.5.2026) stieg von unter auf über ein Prozent an.

Björn Wichert

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