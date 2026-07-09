Stolperfalle im Supermarkt – Betreiber wird nicht zur Verantwortung gezogen
9.7.2026 (€) - Ihr Einkauf im Lebensmittelgeschäft hatte für eine Frau bittere Konsequenzen: Sie war über die Hebegabeln einer Elektroameise gestürzt und hatte sich schwere Brüche zugezogen. Vor Gericht ging es um Fragen der Verkehrssicherungspflicht.
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