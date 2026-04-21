Versprechen der LV-Rückabwickler sind „überwiegend heiße Luft“

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21.4.2026 – Der Verbraucherzentrale Hamburg e.V. (VZHH) warnt Kunden mit privaten Renten- oder Lebensversicherungen vor sogenannten Rückabwicklern oder Vertragsoptimierern (VersicherungsJournal Medienspiegel 15.9.2015).

Diese Anbieter werben auf Social-Media-Kanälen derzeit nämlich wieder aggressiv um Interessenten. Betroffene berichten laut den Verbraucherschützern unter anderem von Vermittlern, die doppelt so viel Geld wie bei einer normalen Kündigung versprechen.

Die Versicherten treten dann ihre vertraglichen Ansprüche an ein Drittunternehmen ab, das den Vertrag kündigt oder verkauft. Aus Sicht der Verbraucherschützer halten die Firmen jedoch selten ihre Versprechen. Die Kunden erhalten demnach oft nur rund drei Viertel des Rückkaufswerts.

Zusätzlich müssten die Verkäufer der Langverträge noch Rechtsanwälte und versicherungsmathematische Gutachter bezahlen. In den meisten Fällen blieben die Betroffenen auf diesen Kosten sitzen und hatten am Ende weniger Geld als bei einer normalen Kündigung.

Sandra Klug (Bild: VZHH)

„Unser Eindruck ist, dass die Anbieter jeden Vertrag für geeignet erklären und die Versprechungen überwiegend heiße Luft sind“, sagt Sandra Klug von der VZHH. Sie sehe in vielen Fällen aber „gute Ansätze für eine Anwaltshaftung“.

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