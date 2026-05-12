Wohngebäudeversicherung: So (un)profitabel sind die Marktgrößen

12.5.2026 – Mit der Bayerischen Landesbrand und der SV hatten nur zwei der nach Verträgen und Beiträgen größten Wohngebäudeversicherer im Schnitt der Jahre 2019 bis 2024 Schaden-Kosten-Quoten von unter 100 Prozent zu verzeichnen. Die größten versicherungstechnischen Verluste fielen bei der R+V an, wie der „Branchenmonitor 2025: Wohngebäude“ von V.E.R.S. Leipzig zeigt.

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Im Schnitt der Jahre 2019 bis 2024 gaben 30 Wohngebäudeversicherer mehr für Schäden und Kosten aus, als sie einnahmen (VersicherungsJournal 23.4.2026). Dies zeigt die Publikation „Branchenmonitor 2025: Wohngebäudeversicherung“ der V.E.R.S. Leipzig GmbH.

Die Analyse enthält Übersichten zu zahlreichen Kennzahlen der 50 größten Anbieter mit rund 95 Prozent Marktanteil. Die verbleibenden 20 Akteure schafften es auf Sechsjahressicht betrachtet versicherungstechnisch in die Gewinnzone (23.4.2026).

Zwei Branchenschwergewichte in den schwarzen Zahlen

Die Branchenschwergewichte mit mindestens 800.000 Verträgen im Bestand und/oder 500 Millionen Euro Umsatz (13.11.2025) landeten fast alle in den roten Zahlen. Eine Combined Ratio von unter 100 Prozent erzielten nur zwei Platzhirsche.

Am besten schnitt dabei die Bayerische Landesbrandversicherung AG mit 79 Prozent ab. Zunächst konnte sich das Unternehmen verbessern, und zwar von 80 (2019) auf 67 Prozent (2020). Letzteres stellte die marktweit zweitniedrigste kombinierte Schaden-Kosten-Quote dar, unter den Branchenriesen sogar die niedrigste (1.2.2022).

Danach stieg die Quote zweimal an auf 98,2 Prozent, um zuletzt wieder um fast zehn Prozentpunkte zu sinken. Nur zwei der Marktschwergewichte schnitten allerdings besser ab als die Bayerische Landesbrand mit 82,7 Prozent. (13.11.2025).

87,1 Prozent waren es im Schnitt der Jahre 2019 bis 2024 bei der SV Sparkassenversicherung Gebäudeversicherung AG. Nur 2024 und im vom Sturmtief „Bernd“ geprägten Jahr 2021 schrieb das Unternehmen versicherungstechnisch Verluste, wenn auch jeweils nur leichte. Den niedrigsten Wert erreichte die SV 2019 mit unter 80 Prozent. Nur drei Marktteilnehmer kamen seinerzeit auf noch niedrigere Quoten (1.12.2020).

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Bayerischer Versicherungsverband nur knapp im roten Bereich

Versicherungstechnisch knapp in der Verlustzone landete auf Sechsjahressicht die Bayerischer Versicherungsverband Versicherungs-AG. Bei ihr lagen die Combined Ratios zweimal unter und viermal über 100 Prozent. Bestenfalls sprang mit 81,5 Prozent der marktweit viertbeste Wert heraus (4.12.2023). Überwiegend bedingt durch Naturereignisse wie das Pfingstunwetter „Jörn“ (13.6.2019, 19.6.2019) waren es im schlechtesten Fall 116,8 Prozent, was Rang 49 von 50 bedeutete (1.12.2020).

Die Generali schaffte es im Beobachtungszeitraum sogar viermal in die schwarzen Zahlen. Im zweiten Jahr erzielte das Unternehmen mit 88,8 Prozent seine beste Quote. Im Jahr davor und zuletzt gab es jeweils nicht einmal einen Cent weniger Beitragseuro aus, als es einnahm. Schlechtestenfalls schrieb es fast 40 Cent Verlust pro Beitragseuro (2019). Im Sechsjahresschnitt betrug die kombinierte Schaden-Kosten-Quote 104,9 Prozent.

So schlugen sich die übrigen Marktgrößen

Combined Ratios von im Schnitt jeweils rund 106 Prozent werden für den LVM Landwirtschaftlichen Versicherungsverein Münster a.G. und die Allianz Versicherungs-AG ausgewiesen.

108 bis 111 Prozent waren es bei der Provinzial Versicherung AG, der Ergo Versicherung AG, der Axa Versicherung AG und der R+V Allgemeinen Versicherung AG:

Dabei schafften es Allianz, Ergo und R+V nur 2020 versicherungstechnisch in die Gewinnzone. Der Axa und dem LVM gelang dies dreimal (jeweils 2019, 2020 und 2024), der Provinzial sogar viermal (nicht 2021 und nicht 2022).

Der „Branchenmonitor 2025: Wohngebäudeversicherung“ enthält zahlreiche weitere Kennzahlen zum Versicherungszweig, wozu auch die Schadenquoten (12.5.2026) gehören. Die Daten werden auf Sechsjahressicht dargestellt (2019 bis 2024). Die rund 80-seitige Studie kann als PDF-Version für brutto 892,50 Euro inklusive Mehrwertsteuer bei Maik Entrich per E-Mail oder per Telefon unter 0341 24659262 bestellt werden.

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