Allianz, Debeka und Hannoversche bestätigen Rating-Bestnote

3.6.2026 – Im Unternehmensrating von Assekurata erreichte die Allianz Private Kranken in vier der fünf Kategorien die beste Note „exzellent“. Die Hannoversche Leben und die Debeka Allgemeine schnitten in allen Teilbereichen mit der Bestnote ab. Die Debeka Kranken sicherte sich gleichfalls erneut die beste Gesamtnote. Bei der Debeka Leben blieb es bei „gut“, wobei der „Erfolg“ angehoben wurde. Die Alte Leipziger Leben und die Hallesche bestätigten das Vorjahresgesamturteil „sehr gut“ mit zwei veränderten Einzelbewertungen. BL die Bayerische Leben und BY liegen gleichfalls auf diesem Niveau bei verbesserter Sicherlage der BY.

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Bei den ersten neun Unternehmensratings dieses Jahres, mit denen die Assekurata Assekuranz Rating-Agentur GmbH erneut beauftragt worden ist, wurden alle Vorjahresbewertungen bestätigt. Fünf Veränderungen gab es zwar bei den Teilqualitäten. Dies hat sich aber nicht auf die Gesamtnote ausgewirkt, die sich aus vier beziehungsweise bei den Krankenversicherern fünf Einzelnoten zusammensetzt.

Hannoversche Leben und Allianz Private Kranken bleiben exzellent

Die Allianz Private Krankenversicherungs-AG bestätigte zum vierten Mal ihre exzellente Unternehmensqualität. Erstmals gab es jetzt auch für die Wachstumsaussichten/Attraktivität am Markt die Bestnote.

Begründet wird dies mit zwei Faktoren: dem marktüberdurchschnittlichen Zuwachs bei Zusatzversicherungen und der kontinuierlichen Neugeschäftssteigerung in der Vollversicherung.

Die Hannoversche Lebensversicherung AG hat bereits zum 15. Mal in Folge die beste Gesamtnote erreicht. Auch in allen vier Kategorien gab es wieder „exzellent“. 33 Prozent der von Assekurata befragten Kunden sind vollkommen zufrieden. Dieser Wert liegt deutlich über dem Durchschnitt der von der Agentur gerateten Lebensversicherer.

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Debeka Allgemeine erreicht zum neunten Mal die Bestnote in allen Kategorien

Wie die Hannoversche hat auch die Debeka Allgemeine Versicherung AG insgesamt und in allen Teilkategorien ein „exzellent“ erhalten – im neunten Jahr hintereinander. In der Teilqualität „Kundenorientierung“ wird wie im Vorjahr herausgestellt, dass über 86 Prozent der befragten Kunden sich vollkommen oder sehr wertgeschätzt fühlen. Diese Quote erreicht das Unternehmen auch bei der nachvertraglichen Betreuung.

Der Debeka Krankenversicherungs-Verein a.G. sicherte sich gleichfalls erneut die beste Gesamtnote. Die Teilnoten blieben unverändert. Beim Debeka Lebensversicherungsverein a.G. wurde die Note in der Teilkategorie „Erfolg“ erneut angehoben, von „weitgehend gut“ auf „gut“. Der Rohüberschuss konnte weiter verbessert werden. In der Gesamtnote blieb es bei „gut“.

Thomas Brahm, Vorstandsvorsitzender der Debeka, kommentierte: „Die hervorragenden Ergebnisse in den verschiedenen Bewertungskriterien unterstreichen das Vertrauen, das unsere Versicherten in uns setzen. Dies zeigt sich insbesondere an den positiven Rückmeldungen unserer Mitglieder und Kunden in den Befragungen, die Teil der Ratings sind.“

Alte Leipziger Leben und Hallesche weiterhin unverändert „sehr gut“

Die Alte Leipziger Lebensversicherung a.G. und Die Hallesche Krankenversicherung a.G. bestätigten die Gesamtnote des Vorjahres „sehr gut“. Die exzellente Note in der Kategorie „Sicherheit“ verdanken beide Gesellschaften ihren überdurchschnittlichen Eigenmitteln. So übertraf die Alte Leipziger im Jahr 2024 mit einer Eigenkapitalquote von 4,5 Prozent den Marktdurchschnitt von 2,3 Prozent weiterhin deutlich.

Die Hallesche wies Ende 2024 eine Solvency-II-Quote von knapp 600 Prozent auf (Markt: 377 Prozent). Exzellent sind nun auch die Wachstumsaussichten. Umgekehrt ist es bei der Kategorie „Beitragsstabilität“. Hier wurde auf „sehr gut“ herabgestuft, vor allem wegen der Beitragsanpassungen in der jüngeren Vergangenheit.

Beide Gesellschaften zeigen laut Assekurata eine hohe Anpassungsfähigkeit an sich wandelnde Rahmenbedingungen, wie beispielsweise regulatorische oder wirtschaftliche Veränderungen.

BL und BY mit sehr guter Unternehmensqualität

Die BL die Bayerische Lebensversicherung AG und BY die Bayerische Vorsorge Lebensversicherung a.G. bewertete Assekurata unverändert jeweils mit der Gesamtnote „sehr gut“. Dabei erhielt die BY in Sachen Sicherheit erstmals die Bestbewertung, die die BL bereits hatte.

Dazu führt der Ratingbericht unter anderem aus: Dank der soliden Eigenkapitalbasis rechnet Assekurata auch künftig mit einem überdurchschnittlichen Volumen an Sicherheitsmitteln bei der BL. Seit der Reaktivierung der Muttergesellschaft BY wird das Neugeschäft in der Berufsunfähigkeit nicht mehr über die BL abgewickelt. Der Fokus liegt seitdem auf fondsgebundenen Produkten.

Assekurata Unternehmensratings (Anfang Januar bis Anfang Juni 2026) Bereich/Unternehmen Gesamt Sicherheit Erfolg Kunden-orientierung Wachstum Beitrags-stabilität Allianz Private Kranken exzellent exzellent exzellent exzellent exzellent sehr gut Alte Leipziger Leben sehr gut exzellent sehr gut sehr gut exzellent ./. BL die Bayerische Leben AG sehr gut exzellent sehr gut sehr gut exzellent ./. BY die Bayerische Vorsorge Leben a.G. sehr gut exzellent sehr gut sehr gut exzellent ./. Debeka Allgemeine exzellent exzellent exzellent exzellent exzellent ./. Debeka Kranken exzellent exzellent gut exzellent exzellent sehr gut Debeka Leben gut sehr gut gut sehr gut weitgehend gut ./. Hallesche Kranken sehr gut exzellent exzellent sehr gut exzellent sehr gut Hannoversche Leben exzellent exzellent exzellent exzellent exzellent ./.

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