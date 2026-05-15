Allianz-Vorstand für Vertriebsmanagement legt Mandat nieder

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15.5.2026 – Die Allianz Beratungs- und Vertriebs-AG (ABV) verteilt die Aufgaben im Vorstand neu. Ein Ziel des Neuzuschnitts sei „mehr Automatisierung für eine höhere Produktivität im Vertrieb“. Um die sogenannten Zukunftsthemen der ABV zu fördern, entstehen zwei neue Vorstandsressorts.

Von links: Martina Panico, Carolin Rudelbach

(Bild: Allianz)

Das neue Ressort Operations übernimmt Carolin Rudelbach (47), die damit die Bereiche Daten, KI, IT, Vertriebs- und Verkaufsprozesse sowie Wachstumsplattformen verantwortet. Die Ökonomin kam 2018 als Leiterin Vertriebsentwicklung zur ABV. Zwei Jahre später übernahm sie den Bereich Vertriebs- und Verkaufsprozesse und das Allianz Service Center. Seit 2024 ist sie COO der ABV.

Das Ressort Finanzen übernimmt Martina Panico (43), die damit für Analyse und Planung, Produkte sowie Steuerung und Vergütung zuständig ist. Die Kommunikations- und Wirtschaftswissenschaftlerin startete 2012 als Assistentin des Vorstands für die DACH-Region der Allianz SE und wurde 2023 CFO für die Joint Ventures mit der ADAC SE (VersicherungsJournal 2.7.2024).

Die zwei neuen ABV-Vorständinnen teilen sich somit zukünftig die bisherigen Aufgaben von Jens Grote (55). Er wurde 2011 in das Führungsgremium berufen, wo er seit 2014 das Ressort Vertriebsmanagement verantwortet (4.8.2014). Er legt sein Mandat nach Unternehmensangaben „auf eigenen Wunsch“ Ende Mai nieder, wird der ABV danach aber beratend zur Seite stehen.

„Jens Grote hat den Allianz-Vertrieb über viele Jahre mit außerordentlich großem Engagement und Weitblick geprägt“, kommentiert ABV-Vorstandsvorsitzender Hanno Wienhausen (43). „Er hat die ABV erfolgreich durch verschiedene Transformationsphasen geführt und insbesondere die digitale Weiterentwicklung des Vertriebs entscheidend vorangetrieben.“

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