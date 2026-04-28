Aventus übernimmt Spezialmakler für betriebliche Vorsorge

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28.4.2026 – Die Aventus Maklergruppe GmbH hat eine strategische Mehrheitsbeteiligung an der Corporate Pension Partner CPP GmbH (CPP) erworben. Dieser Versicherungsmakler mit Sitz in Hamburg ist auf die betriebliche Vorsorge spezialisiert und berät Arbeitgeber und deren Mitarbeiter von der Konzeption über die Produktauswahl bis zur vertraglichen Umsetzung sowie digitalen Administration.

Das CPP-Management und Aventus-Geschäftsführer Simon Nörtersheuser (rechts) (Bild: Aventus)

„Betriebliche Vorsorge ist kein Randthema. Sie ist eine strategische Säule für jeden Makler, der den deutschen Mittelstand wirklich ganzheitlich begleiten will“, sagt Aventus-Geschäftsführer Simon Nörtersheuser (48). Die aktuell vereinbarte Partnerschaft mit CPP passe zu der „Strategie, die stärksten familiengeführten Makler unter einem Dach zu vereinen“ (VersicherungsJournal 28.1.2026).

Mit dem Zusammenschluss sollen mittelständische Firmenkunden der Maklergruppe „Zugang zu hervorragenden fachlichen Ressourcen, digitalen Lösungen und einem noch breiteren Serviceportfolio“ gewinnen. Zugleich bleibe die unternehmerische Identität der CPP wie allen Partnern der Maklergruppe gewahrt, die rund 25.000 Mittelständler an bundesweit 28 Standorten betreut.

CPP-Inhaber und Geschäftsführer Oliver Schön (59) „bleibt langfristig unternehmerisch an Bord“ und werde das Unternehmen mit 44 Vorsorgespezialisten „in bewährter Weise weiterführen“, heißt es von Aventus. Dem Spezialmakler für betriebliche Vorsorge biete sich in der Maklergruppe „nun die Möglichkeit, das Thema für Arbeitgeberkunden noch professioneller und zukunftssicherer zu lösen“.

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