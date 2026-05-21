Aventus und GGW übernehmen weitere Versicherungsmakler

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21.5.2026 – Die Aventus Versicherungsmakler Augsburg AG wächst mit der Übernahme der Dirr & Kollegen Versicherungsmakler GmbH, die ebenfalls in Augsburg ansässig ist. „Der Zusammenschluss erfolgt im Rahmen einer langfristig geplanten Nachfolgeregelung“, heißt es hierzu von der Aventus Maklergruppe GmbH, zu welcher der Käufer gehört.

Von links: Aventus-Geschäftsführer Simon Nörtersheuser mit der Führung der Dirr & Kollegen (Bild: Aventus)

Man habe „einen Partner gefunden, der unsere Werte teilt und gleichzeitig die Möglichkeiten bietet, unsere Dienstleistungen weiter auszubauen“, wird Makler Bernhard Dirr (63) zitiert. Die Privat- und Gewerbekunden profitieren demnach von mehr Service durch Spezialisten sowie modernen und effizienteren Prozessen. Ihnen stehen weiterhin die bisherigen Ansprechpartner zur Verfügung.

Auch die GGW Group GmbH hat vermeldet, dass sie ihre Unternehmensgruppe erweitert. Die wie GGW in Hamburg ansässige Nutzinger Zucker GmbH & Co. KG Assekuranzmakler wird demnach Teil ihrer Tochtergesellschaft für das Maklergeschäft, der Leading Brokers United GmbH.

Damit baue man die eigene Marktposition im mittelständischen Gewerbekundensegment aus und erweitere die Kompetenz in spezialisierten Nischen. Denn der übernommene Maklerbetrieb „verfügt über ausgewiesene Expertise in Branchen mit spezifischen Risikoprofilen und entsprechendem Beratungsbedarf, wie insbesondere in den Segmenten Wein- und Sektkellereien sowie im Messebau“.

Nutzinger Zucker gewinne „den passenden Partner, um unser Geschäftsmodell strukturiert weiterzuentwickeln und zugleich unsere Unabhängigkeit in der Beratung sowie die Nähe zu unseren Kunden zu sichern“, sagt Geschäftsführer Eric Steffen (50). „Die Einbindung eröffnet uns zusätzliche Ressourcen und Marktzugänge, ohne unsere unternehmerische Identität aufzugeben.“

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