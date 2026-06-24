Barmeniagothaer holt Nachfolgerin für scheidenden CEO

24.6.2026 – Die bisherige Doppelspitze ist Geschichte, wenn Andreas Eurich im Dezember das Führungsgremium verlässt, das ab dem kommenden Jahr von Oliver Schoeller geleitet wird. Eurichs Ressorts übernimmt Sylvia Eichelberg, die bislang als COO tätig ist. Für diesen Aufgabenbereich wiederum ist dann Jana Freysoldt, die Expertise in Sachen Digitalisierung und künstliche Intelligenz einbringen soll.

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Die Barmeniagothaer AG hat die Nachfolge von Dr. Andreas Eurich (59) geregelt, der zum Jahresende den Vorstand verlässt. Er geht nach mehr als zwei Jahrzehnten Tätigkeit in dem Führungsgremium der Barmenia Versicherungsgruppe (VersicherungsJournal 29.11.2004).

Ab 2027 ist Oliver Schoeller alleiniger CEO

Nach dem Zusammenschluss mit dem Gothaer-Konzern wurde Eurich Co-Vorstandsvorsitzender des fusionierten Unternehmens (4.9.2024), das ab Januar von Oliver Schoeller (55) als alleinigem CEO geführt wird. Eurich werde zukünftig beratend in den Gremien des Versicherers mitarbeiten.

„Die anstehenden Veränderungen sind Teil unserer langfristigen Überlegungen zur Entwicklung der Vorstands- und Aufsichtsstruktur der Gruppe“, sagt Schoeller. Die Übergabe der Gesamtverantwortung erfolge planmäßig und helfe, „die Organisation zukunftsgerichtet auszurichten“.

Von links: Andreas Eurich, Oliver Schoeller (Bild: Barmeniagothaer)

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Aufgabenbereiche im Vorstand teilweise neu zugeschnitten

Im Zuge der personellen Veränderung werden auch die Aufgabenbereiche innerhalb des Vorstandsteams teilweise neu zugeschnitten. Betroffen sind hiervon diejenigen Bereiche, die derzeit noch der scheidende Co-CEO Eurich verantwortet.

Die Position als Arbeitsdirektorin sowie die Verantwortung für das Personalressort, die Revision und Teile des Rechtsbereichs übernimmt deshalb zukünftig Dr. Sylvia Eichelberg (46). Sie ist bisher als COO der Unternehmensgruppe tätig (9.12.2024).

Mit der Neuordnung stelle man „die zentrale Bedeutung der Mitarbeitenden bewusst in den Fokus“, heißt es hierzu vom Unternehmen. „Die im Zuge der künstlichen Intelligenz absehbare Transformation der Wertschöpfung geht dabei mit einer gezielten Weiterentwicklung von Kompetenzen und Arbeitsweisen einher.“ Zugleich werde die gemeinsame Firmenkultur der ehemals miteinander konkurrierenden Versicherer zusammengeführt.

Bereichsleiterin übernimmt freiwerdenden Vorstandsposten

Eichelbergs COO-Aufgaben übernimmt Jana Freysoldt (42), die zum 1. Januar in das Vorstandsteam berufen wird. Sie ist derzeit Bereichsleiterin Unternehmensentwicklung der Barmeniagothaer.

Die studierte Betriebswirtin war vor vier Jahren zu dem Vorgängerunternehmen Gothaer gewechselt. Dort leitete sie zwei Jahre lang den Bereich Konzernorganisation.

Jana Freysoldt (Bild: Barmeniagothaer)

Freysoldt „verfügt über fundierte Expertise in den Bereichen Digitalisierung und künstliche Intelligenz“, betont das Unternehmen. Vor ihrem Einstieg in die Assekuranz 2022 sammelte sie bei dem Mobilfunkanbieter Vodafone GmbH „zwölf Jahre Erfahrung in der Entwicklung und Umsetzung von Kundenservicestrategien“.

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