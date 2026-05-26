Blau direkt wächst in „einer der wichtigsten Regionen Deutschlands“

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26.5.2026 – Die Tjara GmbH hat die Mehrheitsanteile an dem Versicherungsmakler M&W Finanzoptimierung GmbH & Co. KG übernommen. Mit der Blau direkt-Gruppe besteht bereits seit 2017 eine Kooperation. Die Beteiligung sei somit „der konsequente nächste Schritt“ einer langjährigen Partnerschaft.

M&W soll zukünftig als „regionales Kompetenzzentrum“ für die Region Berlin/Brandenburg agieren. Mit dem Ausbau dieser regionalen Stützpunkte und strategischer Partnerschaften will Blau direkt nach Firmenangaben „Maklerunternehmen bundesweit bei Ruhestands- und Nachfolgeprozessen begleiten“.

Hierbei wolle man gewährleisten, dass „Kunden auch nach Übergabe eines Bestandes weiterhin persönlich, regional und auf hohem fachlichen Niveau betreut werden“. Vor einem Monat hatte Blau direkt mitgeteilt, dass die Tjara Leipzig GmbH das Maklerunternehmen Groß & Faschin GmbH mit Standorten in Jena und Klingenthal übernommen hat (VersicherungsJournal 29.4.2026).

Mit der aktuellen Übernahme des vor 25 Jahren gegründeten Unternehmens mit Sitz in Berlin stärkt Blau direkt nun seine Präsenz in „einer der wichtigsten Regionen Deutschlands“, sagt Dirk Henkies, Head of Corporate Development. „Das Unternehmen verbindet regionale Marktkenntnis, moderne Prozesse und hohe Beratungskompetenz mit einer starken Position im Finanzierungsgeschäft.“

Von links: David Meyhöfer, Dirk Henkies (Bild: Blau direkt)

„Dadurch können künftig auch übernommene Bestände mit Finanzierungsschwerpunkt innerhalb der Region langfristig professionell weiter betreut werden“, so Henkies weiter. „Gemeinsam schaffen wir die Grundlage, um Vermittlerbetriebe und deren Kunden auch künftig nachhaltig und regional betreuen zu können“, ergänzt M&W-Geschäftsführer David Meyhöfer.

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