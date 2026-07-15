Chefwechsel beim Arbeitgeberverband der Versicherer

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15.7.2026 – Der Arbeitgeberverband der Versicherungsunternehmen in Deutschland e.V. (AGV) bekommt zum Jahreswechsel einen neuen Vorsitzenden. Der Vorstand des Verbandes hat einstimmig Frank Walthes (62) in dieses Amt gewählt.

Walthes ist CEO der Versicherungskammer Bayern und bislang einer der drei stellvertretenden AGV-Vorsitzenden. Er gehört dem Verbandsvorstand seit 2012 an (VersicherungsJournal 18.7.2018) und hat seitdem an allen Tarifverhandlungen mitgewirkt.

Die Aufgaben als zukünftiger Verhandlungsführer der Arbeitgeberseite bei den Verhandlungen übernimmt Walthes von Andreas Eurich (59). Der bisherige Co-CEO der Barmeniagothaer AG scheidet zum Jahresende aus den Vorständen der Unternehmensgruppe aus (24.6.2026). Deshalb legt er zum Jahresende auch den Vorsitz des AGV nieder, den er seit 2015 führt (23.7.2014).

Von links: Andreas Eurich und Frank Walthes (Bild: AGV)

Als Nachrücker für Walthes wurde ebenso einstimmig Patric Fedlmeier (58) berufen. Er ist derzeit noch Vize-Vorstandsvorsitzender und ab Juni 2027 CEO der Provinzial Holding AG (9.7.2026). Als weitere stellvertretende AGV-Vorsitzende bleiben Ulrike Zeiler (57), Vorstandsmitglied der Allianz Versicherungs-AG, und Thomas Brahm (62), CEO der Debeka-Gruppe, in dem Gremium.

Für die Barmeniagothaer wird ab Januar Dr. Sylvia Eichelberg (46) neu in den AGV-Vorstand aufgenommen. Sie übernimmt von dann an das Personalressort in ihrer Versicherungsgruppe.

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