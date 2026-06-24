Ehemaliger Friday-CEO wird neuer Co-Chef bei OCC

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24.6.2026 – Die OCC Assekuradeur GmbH hat einen Wechsel in der Führungsebene bekannt gegeben, der nach Unternehmensangaben bereits seit längerem geplant sei. Demnach legt Nina Schmal (45) ihre Funktion als Geschäftsführerin zum 1. Juli nach vier Jahren (VersicherungsJournal 4.4.2022) nieder.

Dem Spezialversicherer für Oldtimer, Youngtimer und hochwertige Sportwagen bleibe Schmal aber „weiterhin eng verbunden“. Sie konzentriert sich auf ihr Amt als Vorständin Kundenmanagement & neue Geschäftsmodelle der OCC-Muttergesellschaft Provinzial Holding AG (20.12.2023).

Nasier Ahmad Nasir, Nina Schmal (Bild: Provinzial)

Bei der OCC folgt ihr Nasier Ahmad Nasir (42) als neuer Geschäftsführer für Product, Sales und Marketing nach. Er soll gemeinsam mit dem langjährigen Geschäftsführer Andreas Vietor (55) „die strategische Weiterentwicklung und die Zukunftsagenda der OCC gestalten“ (15.4.2020).

Nasir war seit Mitte 2021 rund drei Jahre lang als Chief Marketing Officer für den Digitalversicherer Friday Insurance S.A. tätig. Später übernahm er zusätzlich den CEO-Posten (17.5.2023). Damit verantwortete er die Weiterentwicklung des Geschäftsmodells des Insurtech-Unternehmens, dessen Bestand vor zwei Jahren an die Allianz Direct Versicherungs-AG verkauft wurde (30.10.2024).

Der studierte Betriebswirt startet seine Karriere in der Assekuranz 2009 als Marketinganalyst bei der Cosmosdirekt-Gruppe. Vom Direktversicherer des Generali-Konzerns in Deutschland wechselte er später unter anderem zur Generali Deutschland AG. Im Anschluss arbeitete er vier Jahre lang bei der Unternehmensberatung Bain & Company Germany, Inc., wo er „internationale Finanzdienstleister und Versicherungsunternehmen in strategischen Transformations- und Wachstumsfragen beriet“.

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