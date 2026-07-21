Ergo will seine Marke unter neuer Führung modernisieren

---------AdvertisingPlace---------

21.7.2026 – Nina Michahelles (47) übernimmt ab Oktober die Verantwortung für das Ressort „Globales Marketing und Customer Experience“ im Vorstand der Ergo Deutschland AG. Eine entsprechende Meldung auf Linkedin hat ein Unternehmenssprecher auf Anfrage des VersicherungsJournals bestätigt.

Demnach übernimmt sie die Aufgaben von Anke Schaks (51), die ihre Tätigkeit „mit Ablauf ihres Vertrags und auf eigenen Wunsch“ Ende August beendet, wie das Unternehmen betont. Die Diplom-Betriebswirtin war 2015 in den Vorstand der Meag Munich Re Ergo Assetmanagement GmbH (VersicherungsJournal 2.7.2015) gewechselt und ist seit drei Jahren Ergo-Vorständin.

Anke Schaks (Bild: Ergo)

Ihre Nachfolgerin Michahelles ist neu in der Versicherungsbranche. Sie kommt vom Technologiekonzern Google Germany GmbH. Dort berät sie als Direktorin Firmen aus den Branchen Konsumgüter und Gesundheit, Banken und Versicherungen bei der digitalen Transformation.

Die Diplomkauffrau startete ihre Laufbahn in verschiedenen Marketing- und Vertriebsrollen bei den Markenherstellern Henkel und L’Oréal. Im Anschluss ging sie zu Colgate-Palmolive, wo sie für acht Monate Führungserfahrungen als Geschäftsführerin in Deutschland sammelte. Bei ihrem neuen Arbeitgeber ist sie auch für die Verzahnung des Marketings mit der deutschen Vertriebsgesellschaft Ergo Beratung und Vertrieb AG sowie der Ergo Direkt AG verantwortlich, erklärt der Sprecher.

„Ich bin überzeugt: Nina Michahelles wird unsere Marke und unser Marketing konsequent strategisch weiterentwickeln und modernisieren“, kommentiert Ergo-Vorstandsvorsitzender Dr. Oliver Willmes. Erst vor drei Wochen hatte das Ergo-Marketing für Schlagzeilen gesorgt, weil man die Marke „DKV“ vom Markt nimmt (26.6.2026). Ersetzt wird sie durch die konzernweite Dachmarke „Ergo“, unter der man zukünftig spartenübergreifend auftreten und international expandieren will.

---------AdvertisingPlace---------

---------AdvertisingPlace---------