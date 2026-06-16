Generali Deutschland besetzt mehrere Führungspositionen neu

16.6.2026 – Die Generali Deutschland meldet mehrere Neubesetzungen bei der Badenia Bausparkasse und der Generali Deutschland Services. Petrissa Forster und Mathias Endres erhalten zusätzliche Aufgaben bei der Badenia und im Konzernverbund, Dominik Isken wurde der Vorsitz der Geschäftsführung bei der Servicetochter der Generali anvertraut. Iman Bemeleit soll den Neubau der Konzernzentrale betreuen.

---------AdvertisingPlace---------

Die Generali Deutschland AG gibt über das Karrierenetzwerk Linkedin mehrere Neubesetzungen von Führungspositionen im Konzern und bei Tochterunternehmen bekannt.

Petrissa Forster verantwortet zukünftig Controlling der Generali Deutschland

So übernimmt zum 1. Juli 2026 Petrissa Forster die Funktion als Head of Group Controlling der Generali Deutschland. Sie verantwortet damit das Controlling des Konzerns, also die zentrale Steuerung, Planung und Analyse der finanziellen Entwicklung der gesamten Unternehmensgruppe.

Die 47-jährige Diplommathematikerin ist seit 2019 für die Generali Deutschland tätig und hat bereits verschiedene Führungsfunktionen inne, unter anderem als Head of Capital Management.

2025 wurde Forster zudem in den Vorstand der Deutschen Bausparkasse Badenia AG berufen, der Bauspartochter des Versicherers mit rund 800.000 Kunden und einer Bausparsumme von mehr als 28 Milliarden Euro (VersicherungsJournal Medienspiegel 26.5.2026). Dort war sie zuvor Generalbevollmächtigte. Forster trat die Nachfolge von Edgar Hütten an, der in den Ruhestand ging.

Zugleich rückt sie in den Kreis der Global Leadership Group – der weltweiten Top-Führungskräfte der Assicurazioni Generali S.p.A. – auf, wie der Versicherer weiter meldet. Die Global Leadership Group ist kein Vorstandsgremium, sondern ein konzernweites Management-Forum unterhalb der Group-CEO-Ebene, in dem internationale Führungskräfte strategisch eingebunden werden.

---------AdvertisingPlace---------

Mathias Endres wird Generalbevollmächtigter der Badenia Bausparkasse

Ebenfalls mit einer neuen Aufgabe betraut wird Mathias Endres. Der 51-Jährige ist bereits seit mehr als 20 Jahren im Konzern tätig und hatte verschiedene Führungsfunktionen inne. Seit 2019 ist der Diplom-Kaufmann CEO der Generali Pensionsfonds AG, einem Anbieter der betrieblichen Altersversorgung (bAV) innerhalb der Generali-Gruppe.

Von 2019 bis 2023 war er zudem CEO der Generali Deutschland Pensionskasse AG. Zuvor war er von November 2017 bis April 2019 als CFO für die Generali Lebensversicherung AG tätig.

Nun wird Endres zusätzlich zu seinen bisherigen Aufgaben zum 1. Juli zum Generalbevollmächtigten der Badenia Bausparkasse ernannt. Er verfüge über „breite Managementerfahrung sowie ausgewiesene Finanz- und IT-Expertise“ und werde diese für die Weiterentwicklung der Badenia als moderne und profitable Bausparkasse einbringen, teilt die Generali Deutschland mit.

Änderungen in der Geschäftsführung der Generali Deutschland Services

Änderungen meldet der Konzern auch in der Geschäftsführung der Generali Deutschland Services GmbH (GDS) – der konzerninternen Service- und IT-Gesellschaft, die zentrale Betriebs- und Verwaltungsfunktionen für die deutschen Versicherungstöchter bündelt.

Dominik Isken gehört der Geschäftsführung bereits seit dem Juli 2024 an. Bereits zum 1. April 2026 hat der 51-jährige Diplomkaufmann den Vorsitz der Geschäftsführung übernommen.

(Bild: Generali)

Neue Verantwortliche für Neubau der Konzernzentrale

Zugleich wurde Iman Bemeleit, zuvor Head of Procurement der Generali Deutschland, in die Geschäftsführung der GDS berufen. In dieser Rolle soll die 38-Jährige, die einen Master in Wirtschafts- und Technologiemanagement hält, den Neubau der Konzernzentrale im Münchener Werksviertel steuern.

Die Generali plant den Bau eines hochmodernen Büroturms in der Nähe des Münchener Ostbahnhofs, der auf 28.000 Quadratmetern Bürofläche rund 2.000 Mitarbeitern Platz bieten soll. Der Umzug in die neue Firmenzentrale vom bisherigen Sitz am Adenauerring soll zum Jahresende 2028 abgeschlossen sein (15.8.2025).

„Ich freue mich sehr, dass wir diese wichtigen Funktionen mit Talenten aus unseren eigenen Reihen besetzen können. Petrissa, Mathias, Dominik und Iman stehen für fachliche Exzellenz und Führungsstärke und werden ihr umfangreiches Know-how für die kulturelle Transformation der Generali Deutschland einbringen“, kommentiert Stefan Lehmann, CEO der Generali Deutschland AG, die Personalien.

---------AdvertisingPlace---------