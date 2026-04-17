Getsafe übernimmt Helden.de

17.4.2026 – Die Getsafe-Gruppe übernimmt den Wettbewerber Helden.de. Über 100.000 Verträge werden demnach auf die hauseigene Plattform übernommen – für die bisherigen Kunden soll sich nichts ändern. Damit schreitet die Konsolidierung auf dem deutschen Insurtech-Markt weiter fort.

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Die Getsafe-Gruppe übernimmt den Hamburger Assekuradeur Helden.de GmbH samt dessen Versicherungsbestand von rund 100.000 Policen in den Bereichen Haftpflicht, Hausrat und Fahrradversicherung. Das teilt das Heidelberger Unternehmen gegenüber der Presse mit.

Helden.de ist als Assekuradeur seit 2016 auf dem Markt aktiv und wurde von Stefan Herbst, Jan Louis Schmidt und Florian Knörrich gegründet. Laut Handelsregister ist aktuell nur Schmidt als Geschäftsführer eingetragen. Seit seiner Gründung hat das Unternehmen 25 Millionen Euro Kapital eingeworben. Risikoträger sind die NV-Versicherungen VVaG.

Zweite strategische Übernahme innerhalb von drei Jahren

Christian Wiens (Bild: Getsafe)

„Mit Helden.de stärken wir unsere Position als führende digitale Versicherungsplattform in Deutschland", sagt Christian Wiens, Mitgründer und CEO von Getsafe. Eine Presseanfrage dazu, ob die Übernahme personelle Auswirkungen beim übernommenen Unternehmen hat, blieb bis zum Redaktionsschluss unbeantwortet.

Die übernommenen Bestände sollen nun vollständig in die eigene Plattform integriert werden, berichtet Getsafe weiter. Es ist die zweite strategische Akquisition, nachdem das Unternehmen im Jahr 2023 den Bestand der Luko Insurance AG übernommen hatte – dies umfasste rund 50.000 Policen (VersicherungsJournal 9.10.2023).

Eine angestrebte Übernahme des Versicherungsbestandes des Start-ups Friday Insurance S.A. scheiterte ein Jahr später an unterschiedlichen Preisvorstellungen (Medienspiegel 27.8.2024).

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Konsolidierung auf dem deutschen Insurtech-Markt

Mit der Übernahme schreitet die Konsolidierung im deutschen Insurtech-Markt weiter voran. Nach einem Gründungsboom ab etwa 2014 wurde laut einer Auswertung des New Players Network der Versicherungsforen Leipzig GmbH im Jahr 2018 der Höchstwert erreicht, als 29 Insurtechs in Deutschland neu gegründet wurden.

Seitdem hat die Gründungsdynamik deutlich nachgelassen – 2025 nahm lediglich noch ein neues Insurtech den Betrieb auf, ein Jahr zuvor waren es vier. Auch die Zahl der Anbieter ist tendenziell rückläufig, wenn auch auf hohem Niveau. Für das Jahr 2025 zählten die Versicherungsforen 205 aktive Insurtechs in Deutschland, Österreich und der Schweiz – darunter 20 digitale Assekuradeure.

Mehrfacher Umbau des Geschäftsmodells

Getsafe selbst wurde 2015 gegründet und musste im Verlauf des Bestehens mehrfach Korrekturen am eigenen Geschäftsmodell vornehmen. Anfangs als Onlinemakler mit eigener App gestartet (VersicherungsJournal 7.8.2015), war das Unternehmen ab 2021 als eigenständiger Versicherer aktiv und erhielt eine entsprechende Zulassung durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (Bafin).

Obwohl das Unternehmen seinen Bestand laut SFCR-Bericht 2024 (PDF, 1,87 MB) bis zum Jahresende auf 391.000 Policen ausbauen konnte, überschrieb die Getsafe Insurance AG ihren gesamten Versicherungsbestand im November 2025 auf die Andsafe AG, eine Tochter des Provinzial-Konzerns. Die Bafin widerrief die Erlaubnis zum Geschäftsbetrieb als Versicherer (5.12.2025).

Neustart als Assekuradeur und Plattformanbieter

Seit der Neuausrichtung ist Getsafe als Assekuradeur und Plattformanbieter aktiv. Zielgruppe ist nach wie vor eine junge Generation zwischen 20 und 40 Jahren, wie das Unternehmen im aktuellen Pressetext berichtet – dies sei der „größte unerschlossene Versicherungsmarkt in Deutschland“. Aktuell zählt das Unternehmen nach eigenen Angaben über 500.000 Kunden und 150 Mitarbeiter.

Dabei sammle die hauseigene Plattform nicht nur Nutzungsdaten aus dem Lebenszyklus der Kunden, sondern unterstütze auch bei der Schadensabwicklung – rund 70 Prozent der Schäden würden vollautomatisch und KI-gesteuert reguliert. Zudem ermögliche die Plattform die schnelle Integration neuer Versicherungsbestände.

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