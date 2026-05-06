GGW-Gruppe schließt Versicherungsmakler Billerbeck an

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6.5.2026 – Die Billerbeck GmbH wird Teil der seit Februar von Dr. Daniel Besendorfer als CEO geführten Leading Brokers United GmbH (VersicherungsJournal 23.2.2026). In dieser Holdinggesellschaft bündelt der von Dr. Tobias Warweg gegründete Konsolidierer GGW Group GmbH (20.1.2021) das Geschäft mit Maklerunternehmen (20.7.2022).

Der neu hinzugekommene Versicherungsmakler mit Sitz in Hannover „steht seit 1926 für Kontinuität und Verlässlichkeit und wird heute in vierter Generation geführt“. Neben Thomas Billerbeck (62), der auch Präsident des Bundesverbandes Deutscher Versicherungsmakler e.V. (BDVM) ist (20.11.2023), ist seine Tochter Eileen (29) Co-Geschäftsführerin des Vermittlerbetriebs.

Eileen Billerbeck (Bild: Billerbeck)

„Diese Partnerschaft eröffnet uns neue Chancen und Wachstumsfelder, um unser Unternehmen weiterzuentwickeln“, kommentiert Eileen Billerbeck die aktuelle Transaktion. Von GGW heißt es hierzu, dass nun das gruppenweite „Leistungsspektrum um ein starkes Team mit maßgeschneiderten Versicherungslösungen für gewerbliche Risiken“ wachse.

Leading Brokers United ist nach eigenen Angaben mit rund 90 Partnern in acht europäischen Ländern vertreten. Die Firmengruppe bietet demnach Spezialversicherungen für Mittelständler aus 70 Branchen und Sparten an.

Erst vor einer Woche hatte GGW berichtet, die Koch + Pillmann GmbH + Co. KG in das eigene Netzwerk aufzunehmen (29.4.2026). Dieser Versicherungsmakler mit Sitz in Remscheid betreut Industrie-, Gewerbe- und Privatkunden im Bergischen Land.

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