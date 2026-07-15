Global Gruppe trennt sich von CEO Thomas Wang

16.7.2026 – Die Global Gruppe und ihr CEO Thomas Wang gehen künftig getrennte Wege – interimistisch übernimmt Firmengründer Kai Wilms. Zuvor hatte die Maklergruppe ihre Finanzierung neu aufgestellt, nachdem ein möglicher Verkauf der Unternehmensgruppe nicht zustande gekommen war.

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Der Maklerkonsolidierer Global Gruppe hat sich von seinem CEO Thomas Wang (55) getrennt, wie das Unternehmen mitteilt. Beide Seiten hätten sich im gegenseitigen Einvernehmen darauf verständigt, die Zusammenarbeit zu beenden. Zu den Gründen machte das Unternehmen keine Angaben.

Interimslösung – Global Gruppe sucht bereits einen Nachfolger

Die Führung der Maklergruppe übernimmt zunächst Unternehmensgründer Kai Wilms (52) interimistisch. „Kai Wilms hat die Gruppe aufgebaut und verkörpert ihre maklergeprägte Kultur. Er wird die strategischen Projekte weiterführen, bis ein dauerhafter CEO gefunden ist“, teilte eine Unternehmenssprecherin mit.

Auch laufe bereits ein strukturierter Prozess zur Bestellung eines dauerhaften Nachfolgers. Einen konkreten Zeitrahmen für die Neubesetzung wollte das Unternehmen nicht nennen. Auf die Frage, welche Anforderungen der künftige CEO erfüllen müsse, erklärte die Global Gruppe:

„Die zukünftige Führungspersönlichkeit wird die Fähigkeit mitbringen, unsere strategische Ausrichtung konsequent weiterzuentwickeln und gleichzeitig die starke Unternehmenskultur sowie die Nähe zu unseren Kunden zu bewahren. Ebenso wichtig sind Führungsstärke, Dialogfähigkeit und unternehmerisches Denken.“

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Branchenschwergewicht unter den Maklerkonsolidierern

Die Global Gruppe zählt zu den größten Maklerkonsolidierern Deutschlands. Nach eigenen Angaben ist das Unternehmen seit mehr als 25 Jahren am Markt, an mehr als 100 Standorten vertreten und beschäftigt rund 1.500 Mitarbeiter in Deutschland, Österreich, der Schweiz und den Niederlanden.

Das verwaltete Prämienvolumen beläuft sich auf mehr als eine Milliarde Euro. Zu den Kunden zählen vor allem kleine und mittlere Unternehmen sowie Firmen des gehobenen Mittelstands.

Mehrheitseigner der Maklergruppe ist die Castik Capital S.à r.l., eine Investmentgesellschaft, die ihren Sitz in Luxemburg hat. Darüber hinaus sind die Firmengründer Kai und Florian Wilms sowie die US-amerikanische Beteiligungskapitalgesellschaft Summit Partners, L.P. als Minderheitseigner beteiligt.

Verkaufsgerüchte im letzten Jahr …

Im Februar des vergangenen Jahres berichtete der Branchendienst Frommes Versicherungsmonitor GmbH, die Eigner der Global Gruppe sondierten einen Verkauf des Unternehmens und hofften auf einen Erlös von rund 1,5 Milliarden Euro (VersicherungsJournal 28.2.2025).

Dabei berief sich der Dienst auf Unterlagen einer Bank, die mit dem Verkaufsprozess beauftragt worden sein soll. Die Global Gruppe wollte sich dazu seinerzeit nicht äußern.

… doch kein Verkauf unter Wert

Nun erklärt das Unternehmen auf Nachfrage, die Gesellschafter hätten einen Verkauf „unter dem inneren Wert“ der Gruppe abgelehnt. Mit einer im Mai 2026 abgeschlossenen Refinanzierung habe sich die Unternehmensgruppe zudem „Zeit und Spielraum zum Aufbau“ verschafft.

Im Rahmen dieser Refinanzierung löste die Global Gruppe ihre bestehenden Kreditlinien im Rahmen einer Unitranche-Fazilität ab und sicherte sich nach eigenen Angaben zusätzliches Fremdkapital im hohen dreistelligen Millionenbereich, um ihre weitere Akquisitionsstrategie zu finanzieren.

„Die Mittel aus der Refinanzierung werden vollständig zur Ablösung bestehender Verbindlichkeiten eingesetzt“, teilte das Unternehmen damals mit. Mit anderen Worten: Bestehende Kredite wurden durch neue Finanzierungen zu günstigeren Konditionen ersetzt.

Mit Blick auf diese Situation berichtet erneut der Versicherungsmonitor, dass die „Unzufriedenheit mit Wang bei den Eignern und in der Führung des Unternehmens groß“ gewesen sei – und sein Aus mit den nicht erfüllten Erwartungen zusammenhänge. Die Gruppe wollte dies nicht bestätigen. Im Pressetext dankt Global stattdessen Wang „für seinen großen Einsatz und seine wertvollen Beiträge in den vergangenen Jahren“.

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