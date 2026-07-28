Helmsauer-Gruppe streitet vor Gericht um Namensrechte

28.7.2026 – Die Helmsauer & Kollegen Assekuranzmakler AG berichtet über aktuelle Gerichtsverfahren, in denen es um den Namensstreit mit der RVH Helmsauer Brüder GmbH geht. Diese von Bastian (28) und Steffen Helmsauer (26) geführte Vermittlergesellschaft hatte zuvor unter anderem als Helmsauer Versicherungsmakler GmbH firmiert (VersicherungsJournal 16.2.2026).

Das Oberlandesgericht Nürnberg hat demnach klargestellt, dass die vorherige Nutzung des Familiennamens das Kennzeichenrecht des Klägers verletze. Bestimmte beschreibende Zusätze reichen demzufolge nicht aus, um eine Verwechslungsgefahr hinreichend auszuschließen. Die Hauptsacheverfahren vor dem Landgericht Nürnberg-Fürth (12.2.2026) sind allerdings noch nicht abgeschlossen. Gegen zwei dort gefällte Versäumnisurteile kann die Gegenseite noch Einspruch einlegen.

Auch die Maklerunternehmen der bisherigen „Helmsauer-Gruppe“ treten inzwischen unter neuem Namen auf: SE-Gruppe. Der Versicherungsmakler Dr. Schmidt & Erdsiek GmbH & Co. KG (SE) ist für die Betreuung von Gewerbe- und Industriekunden sowie Privatleuten und Kleingewerbetreibenden zuständig. Die Helmsauer & Kollegen Assekuranzmakler AG hingegen kümmert sich um Ärzte und weitere Heilberufe sowie Kliniken und andere Firmenkunden aus dem Gesundheitswesen.

Marco Gerhardt (Bild: SE-Gruppe)
Marco Gerhardt (Bild: SE-Gruppe)

Die neue Dachmarke SE senke „die Gefahr von Verwechslungen mit anderen Marktteilnehmern“. Sie schaffe „Klarheit und Differenzierung für Kunden“, heißt es von dem durch Marco Gerhardt (51) als CEO geführten Unternehmen (6.2.2026). Das Oberhaupt der namensgebenden Gründerfamilie, Bernd Helmsauer (61), hatte die Firmenspitze verlassen, nachdem dort ein Private-Equity-Investor das Ruder übernommen hatte (9.2.2026).

Christian Hilmes

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