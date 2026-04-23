Maklerpool: Vema steigt als neue BCA-Aktionärin ein

23.4.2026 – Die Vema Versicherungsmakler Genossenschaft eG übernimmt 9,9 Prozent der Anteile an der BCA AG. Das haben die beiden Unternehmen am Donnerstag in einer gemeinsamen Mitteilung bekanntgegeben. Demnach erwirbt die Vema alle Anteile, die bislang die Knörrer GmbH und die BBG Betriebsberatungs GmbH gehalten haben. Über weitere Details wurde Stillschweigen vereinbart.

„Mit der Beteiligung sichern wir für unsere Makler den Zugriff auf leistungsfähige Investmentlösungen“, kommentiert Vema-Vorstand Johannes Neder. „Die BCA mit ihrem Rückhalt durch die Anteilseigner aus Versicherungsvereinen auf Gegenseitigkeit mit Wurzeln im Maklermarkt und die Vema teilen das Ziel, ungebundene und eigenständige Vermittler zu stärken und deren Lebenswerk zu erhalten.“

An dem Allfinanz-Maklerpool sind neben der Genossenschaft aus 5.000 mittelständischen Maklerbetrieben neun Versicherer mit jeweils knapp einem Zehntel der Anteile vertreten (VersicherungsJournal 23.1.2025). Dies sind

Die neue Aktionärin Vema will im Laufe des Jahres mitteilen, wie sie ihre seit 2023 bestehende Zusammenarbeit mit der BCA konkret ausbauen wird. „Die Vertiefung der Kooperation durch die Beteiligung unterstreicht unser gemeinsames Ziel, unseren angeschlossenen Partnern eine sichere Heimat zu bieten, die frei von Investoreninteressen ist“, sagt BCA-Vorstand Dr. Frank Ulbricht.

von links: Johannes Neder und Frank Ulbricht (Bild: Vema, Reinhard Simon)
von links: Johannes Neder und Frank Ulbricht (Bild: Vema, Reinhard Simon)

Bei dem von Ulbricht und Roman Schwarze geführten Unternehmen mit rund 8.800 Vertriebspartnern hatte Vertriebsvorstand Bastian Kai Roeder seinen zum Jahresende laufenden Vertrag in der vorigen Woche nicht verlängert (17.4.2026). Roeder hatte das BCA-Führungsgremium erst anderthalb Jahre zuvor (22.10.2024) nach dem Rückzug von Rolf Schünemann (9.11.2023) komplettiert.

Christian Hilmes

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