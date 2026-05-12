Maklerverbünde Charta und Germanbroker.net fusionieren

12.5.2026 – Die von Versicherungsmaklern gehaltenen Unternehmen planen den nächsten Schritt, der weit über ihre im Oktober 2024 angekündigte strategische Allianz hinausgeht. Eine gemeinsame Organisation soll nach Angaben beider Firmen zukünftig die Kräfte bündeln. Erklärtes Ziel sei es demnach, die „maklereigene Perspektive“ zu stärken und die „digitale Unabhängigkeit“ der Vermittler zu wahren.

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Die Germanbroker.net AG und die Charta Börse für Versicherungen AG planen die Verschmelzung der beiden Aktiengesellschaften auf eine gemeinsame Organisation. Damit wollen die zwei Maklerverbünde nach eigenen Angaben zukünftig ihre Kräfte bündeln.

Bereits vor rund einem Jahr hatten die Unternehmen eine strategische Allianz angekündigt (VersicherungsJournal 28.10.2024). Demnach teilen sie ähnliche Werte und Philosophien, insbesondere im kollegialen Umgang mit ihren Partnermaklern.

„Ein Zusammenschluss ist nur folgerichtig: Beide Häuser verbindet die gleiche Genetik – geprägt von einer maklereigenen Governance-Struktur“, heißt es in einer aktuellen Mitteilung beider Partner. Mit der Verschmelzung wolle man „die Position unabhängiger Versicherungsmakler nachhaltig stärken“.

Versicherungsmakler sollen ihre Unabhängigkeit bewahren können

„Unsere gemeinsame Botschaft ist eindeutig: Wir wollen die maklereigene Perspektive weiter festigen und ausbauen“, erklärt Charta-Vorstand Ulrich Neumann. „Es ist unser Anspruch, dauerhaft eine echte Alternative zu bieten, damit Makler auch in Zukunft ihre Unabhängigkeit bewahren können.“

Ein wesentlicher Treiber für den Zusammenschluss sei „die zunehmende Dynamik im technologischen Wettbewerb innerhalb der Branche“. Die Anforderungen an digitale Plattformen, Prozesse und Services steigen demnach kontinuierlich.

„Wir befinden uns in einem intensiven Technologiewettbewerb. Die damit verbundenen Herausforderungen lassen sich langfristig nicht mehr im Alleingang bewältigen“, ergänzt Hartmut Goebel, Vorstand der Germanbroker.net.

Von links: Hartmut Goebel, Ulrich Neumann (Bild: Germanbroker.net, Charta)

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Arbeitsplätze und Standorte beider Unternehmen bleiben erhalten

„Durch die Bündelung unserer Ressourcen und Kompetenzen schaffen wir die Grundlage, um unser Dienstleistungsangebot gezielt auszubauen und gleichzeitig auch die digitale Unabhängigkeit unserer Partnermakler zu sichern“, so Goebel weiter.

„Gleichzeitig bleibt das Persönliche ein wesentlicher Bestandteil des gemeinsamen Selbstverständnisses, mit direkten Ansprechpartnern und hoher Erreichbarkeit für unsere Partnermakler.“

Die Arbeitsplätze und Standorte beider Unternehmen sollen demnach erhalten bleiben. Gleichzeitig schaffe der Zusammenschluss die Basis für neue Entwicklungsmöglichkeiten und stärke die Zukunftsfähigkeit der neuen Organisation insgesamt.

Hauptversammlungen entscheiden Ende Juni über Fusion

Über die Fusion werden die Hauptversammlungen beider Unternehmen Ende Juni entscheiden. Vorbehaltlich der Zustimmung der Maklereigentümer soll die Verschmelzung rückwirkend zum 1. Januar dieses Jahres erfolgen.

Die beteiligten Partnerfirmen sehen die Fusion als Bekenntnis zur unternehmerischen Unabhängigkeit der Versicherungsmakler an. Man setze ein „klares Zeichen für die Zukunft des unabhängigen Maklermarktes: Kooperation statt Fragmentierung, Stärke durch Gemeinschaft“.

Als Zeichen der fortschreitenden Konsolidierung ihres Wettbewerbsumfelds ist die Phönix Maxpool Gruppe AG 2025 Teil der Blau direkt-Gruppe geworden (VersicherungsJournal 18.9.2025). Der zweitgrößte Maklerpool Deutschlands wird von Warburg Pincus LLC finanziert (9.3.2026) – inzwischen gemeinsam mit dem Ex-Konkurrenten Netfonds AG (24.3.2026).

Zweiter Rang in der Vergleichsgruppe der Maklerverbünde

Durch die geplante Fusion von Charta und Germanbroker.net entstünde ein Netzwerk, das laut der „Hitliste Maklerpools 2025“ der Cash.Print GmbH den zweiten Rang in der Vergleichsgruppe der Maklerverbünde erreichen würde.

Die Zahl der Makler mit Vertriebsvereinbarung beträgt bei Germanbroker.net 680 und bei Charta rund 400. Bei der Vema Versicherungsmakler Genossenschaft eG sind es mit rund 4.760 hingegen sehr viel mehr. Weniger als bei dem neuen Verbund sind es bei der VFM Versicherungs- & Finanzmanagement GmbH (knapp 660).

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