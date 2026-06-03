MRH Trowe: Mitgründer verlässt den Vorstand

3.6.2026 – Die Mesterheide Rockel Hirz Trowe AG Holding (MRH Trowe) hat personelle Veränderungen auf Vorstandsebene angekündigt. Demnach ist Mitgründer Lars Mesterheide (50) nicht mehr operativ im Führungsgremium (VersicherungsJournal 6.11.2017) der Maklergruppe mit 26 Niederlassungen tätig.

Stattdessen werde er zukünftig als Mitglied des Aufsichtsrats die strategische Ausrichtung des Unternehmens mitgestalten. „Dabei werde ich insbesondere M&A-Initiativen vorantreiben und die zielgerichtete Kundengewinnung sowie -betreuung intensiv begleiten“, kündigt Mesterheide an.

Lars Mesterheide (Bild: MRH Trowe)
Lars Mesterheide (Bild: MRH Trowe)

Die Gesamtleitung teilen sich zukünftig Ralph Rockel (51) und Maximilian Trowe (45). Rockel verantwortet die Themen Unternehmensentwicklung, Vertrieb und Kommunikation, Trowe die Themen Carrier-Management, Kundenbetreuung, M&A und Post-Merger-Integration. Die weiteren Funktionsbereiche leiten CIO Peter Gabriel (53) und COO Leonid Karlinski (41).

Vorstandsmitglied Michael Hirz (56) führt zukünftig als CEO das Spezialsegment Real Estate. Die Verantwortung für das Versicherungsgeschäft übernimmt Christiane Schneider (53). Sie kommt von den Axa Versicherungen, bei denen sie bis Ende vorigen Jahres (10.12.2025) den Exklusivvertrieb geleitet hat. Zuvor war sie 24 Jahre lang für die Allianz Deutschland AG tätig gewesen (12.11.2019).

Neben ihr als CCO Insurance sind weiterhin Norman Dreger für das Segment Benefits und Dirk Dahlheimer für den Finance-Bereich verantwortlich. Das Segment Private & Commercial führt übergangsweise CEO Rockel. Co-Chef Trowe ist interimistischer CCO für das Segment Products, in dem MRH Trowe die Assekuradeurs-Aktivitäten bündelt.

Christian Hilmes

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