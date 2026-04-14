Münchener Verein besetzt Spitzenposten im Ausschließlichkeitsvertrieb

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14.4.2026 – Marco Kunst übernimmt Anfang Juni die vakante Position des Vertriebsdirektors für den Ausschließlichkeitsvertrieb der Münchener Verein Versicherungen.

Diese Aufgabe hat Dr. Ulrich Seubert, Generalbevollmächtigter Vertrieb (VersicherungsJournal 3.12.2024), interimsmäßig übernommen. Er betont, dass der Ausschließlichkeitsvertrieb für den berufsständischen Versicherer „die wichtigste Schnittstelle ins Handwerk und damit von entscheidender Bedeutung“ sei.

Marco Kunst (Bild: Münchener Verein)

Neuzugang Kunst war seit Mitte 2021 als Vertriebsdirektor Süd für die Universa Versicherungen tätig, zu denen er 2021 als Organisationsleiter gewechselt war.

Nach einer Ausbildung zum Kaufmann für Versicherungen und Finanzen und einem BWL-Studium hatte er seine Karriere bei der Ergo Group AG gestartet, wo er bis Ende 2013 als Organisationsleiter beschäftigt war. Im Anschluss ging er zu den Generali Versicherungen und wechselte 2018 zur Signal Iduna-Gruppe.

„Die Herausforderungen im Vertrieb sind branchenweit groß“, sagt Kunst zu seiner neuen Aufgabe.

Beim Münchener Verein soll er den Ausschließlichkeitsvertrieb im Rahmen der Firmenstrategie „Erfolgskurs 2030“ weiterentwickeln und zukunftsfähig aufstellen, erklärt Dr. Rainer Reitzler, CEO und Vertriebsvorstand der Versicherungsgruppe mit genossenschaftlichen Wurzeln.

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