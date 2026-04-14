Münchener Verein besetzt Spitzenposten im Ausschließlichkeitsvertrieb

14.4.2026 – Marco Kunst übernimmt Anfang Juni die vakante Position des Vertriebsdirektors für den Ausschließlichkeitsvertrieb der Münchener Verein Versicherungen.

Diese Aufgabe hat Dr. Ulrich Seubert, Generalbevollmächtigter Vertrieb (VersicherungsJournal 3.12.2024), interimsmäßig übernommen. Er betont, dass der Ausschließlichkeitsvertrieb für den berufsständischen Versicherer „die wichtigste Schnittstelle ins Handwerk und damit von entscheidender Bedeutung“ sei.

Marco Kunst (Bild: Münchener Verein)
Marco Kunst (Bild: Münchener Verein)

Neuzugang Kunst war seit Mitte 2021 als Vertriebsdirektor Süd für die Universa Versicherungen tätig, zu denen er 2021 als Organisationsleiter gewechselt war.

Nach einer Ausbildung zum Kaufmann für Versicherungen und Finanzen und einem BWL-Studium hatte er seine Karriere bei der Ergo Group AG gestartet, wo er bis Ende 2013 als Organisationsleiter beschäftigt war. Im Anschluss ging er zu den Generali Versicherungen und wechselte 2018 zur Signal Iduna-Gruppe.

„Die Herausforderungen im Vertrieb sind branchenweit groß“, sagt Kunst zu seiner neuen Aufgabe.

Beim Münchener Verein soll er den Ausschließlichkeitsvertrieb im Rahmen der Firmenstrategie „Erfolgskurs 2030“ weiterentwickeln und zukunftsfähig aufstellen, erklärt Dr. Rainer Reitzler, CEO und Vertriebsvorstand der Versicherungsgruppe mit genossenschaftlichen Wurzeln.

Christian Hilmes

Wie beurteilen Sie diesen Artikel?
Artikel-Werkzeuge für Sie
Diese Seite empfehlen
Schlagwörter zu diesem Artikel
Weitere Artikel der aktuellen Ausgabe
Diese Artikel könnten Sie noch interessieren
Ihr Wissen und Ihre Meinung sind gefragt

Ihre Leserbriefe können für andere Leser eine wesentliche Ergänzung zu unserer Berichterstattung sein. Bitte schreiben Sie Ihre Kommentare unter den Artikel in das dafür vorgesehene Eingabefeld.

Die Redaktion freut sich auch über Hintergrund- und Insiderinformationen, wenn sie nicht zur Veröffentlichung unter dem Namen des Informanten bestimmt ist. Wir sichern unseren Lesern absolute Vertraulichkeit zu. Schreiben Sie bitte an redaktion@versicherungsjournal.de.

Allgemeine Pressemitteilungen erbitten wir an meldungen@versicherungsjournal.de.

WERBUNG
Werben im Extrablatt

Mit einer Anzeige im Extrablatt erreichen Sie mehr als 11.000 Menschen im Versicherungsvertrieb, überwiegend ungebundene Vermittler. Über die Konditionen informieren die Mediadaten.

WERBUNG
Noch erfolgreicher Kundengespräche führen

Geraten Sie in Verkaufssituationen immer wieder an Grenzen?
Wie Sie unterschiedliche Persönlichkeitstypen zielgerichtet ansprechen, erfahren Sie im Praktikerhandbuch „Vertriebsgötter“.

Interessiert? Dann können Sie das Buch ab sofort zum vergünstigten Schnäppchenpreis unter diesem Link bestellen.