Neue Vertriebsvorständin wechselt früher zur Zurich

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21.5.2026 – Nina Henschel (49) wird ab Juli Vorständin für den Vertrieb an Privat- und Gewerbekunden der Zurich Gruppe Deutschland. Sie kommt von der Ergo Group AG, bei der sie seit 2023 als Vorständin das Ressort Partnervertriebe und Kollektivgeschäft Gesundheit bei der DKV Deutsche Krankenversicherung AG und Ergo Krankenversicherung AG führt (VersicherungsJournal 3.7.2023).

Seit Ende 2018 leitete Henschel als Vorständin bei der R+V Versicherung AG die Bereiche Gesundheit und Operations Personenversicherung (2.11.2018). Ihre Karriere startete die Diplom-Kauffrau 2002 im Axa-Konzern. Dort war sie seit 2016 als Vorstand für die Deutsche Ärzteversicherung AG und Deutsche Ärzte Finanz Beratungs- und Vermittlungs-AG tätig.

Henschels Wechsel war bereits zu Jahresbeginn publik geworden (6.1.2026). Nach den damaligen Unternehmensangaben sollte sie „spätestens zum 1. September“ ihren Dienst bei ihrem neuen Arbeitgeber antreten. In einer aktuellen Mitteilung heißt es nun, dass sie bereits am 1. Juni bei der Zurich startet und zukünftig dem deutschen Management Board des Finanzkonzerns angehören wird.

Nina Henschel (Bild: Zurich)

Bei dem in Köln ansässigen Versicherer folgt Henschel zum 1. Juli auf Ulrich Christmann (63), der vor drei Jahren den damals neu geschaffenen Vertriebsvorstandsbereich „Privat- & Gewerbekunden“ übernommen hatte (2.6.2023). In dieser Funktion steuerte er nach Unternehmensangaben „die Neuausrichtung der Vertriebsorganisation einschließlich der Zusammenführung der Vertriebswege“.

Christmann arbeitet seit 2019 für die Zurich und verantwortete insbesondere die strategische Vertriebspartnerschaft mit der Deutschen Bank AG, die bis zum Jahr 2032 verlängert und um die Postbank Finanzberatung AG erweitert wurde. Ende Juni geht er nach rund 40 Jahren Berufstätigkeit in der Banken- und Versicherungsbranche in den Ruhestand.

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